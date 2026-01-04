تقرير: رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية قد يكون "خليفة" زيلينسكي

نقل تقرير عن مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن بودانوف خيار مناسب نظرا للاحترام الذي يحظى به داخل الحكومة الأميركية، وأنه لعب دورًا مهما وواقعيا في محادثات السلام.

قد يكون الرئيس الجديد لمكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو بودانوف، "خليفة" الرئيس الحالي للبلاد، فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الأحد.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة، بشأن تعيين زيلينسكي لبودانوف، الرئيس السابق لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع، رئيسا لمكتب الرئاسة الأوكرانية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التعيين يبرز خبرة بودانوف الميدانية وشعبيته لدى الرأي العام.

وأضاف أن بعض الشخصيات في الإدارة الأميركية كانت ترى في الرئيس السابق للمكتب أندري ييرماك "عائقًا" أمام التعاون.

وذكر أن عدم تورط اسم بودانوف في أي فضيحة فساد يُعد ميزة له، وأن موسكو تعتبره "أحد أكبر التهديدات".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن بودانوف خيار مناسب نظرا للاحترام الذي يحظى به داخل الحكومة الأميركية، وأنه لعب دورًا مهما وواقعيا في محادثات السلام.

كما رأى مسؤول أوكراني سابق رفيع المستوى أن هذا التعيين يشير إلى أن زيلينسكي يبحث عن شخصية قوية، وأن الدور الجديد لبودانوف سيكون أقرب إلى منصب نائب الرئيس.

وأضاف المسؤول أن بودانوف يمتلك أيضا فرصة لأن يكون "خليفة" لزيلينسكي.

وكان زيلينسكي قد أعلن في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 استقالة رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري ييرماك من منصبه.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن الرئيس الأوكراني تعيين كيريلو بودانوف رئيسًا لمكتب الرئاسة.

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.