روبيو: واشنطن ستعمل مع مسؤولي إدارة مادورو إن اتّخذوا "القرار الصائب"

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع المسؤولين الباقين في حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن اتخذوا "القرار الصائب"، وذلك بعد اختطاف رئيس البلاد الغنية بالنفط في عملية عسكرية أميركية.

وقال روبيو في تصريح لشبكة "سي بي إس" الإخبارية إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون".

وأضاف "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".

واعتقلت قوات أميركية مادورو في مجمّع في كراكاس أمس السبت، في عملية عسكرية واسعة شاركت فيها مقاتلات ومروحيات وسفن حربية وقوات خاصة.

وهو يقبع حاليا في زنزانة احتجاز بمدينة نيويورك بانتظار مثوله أمام المحكمة، وهو ما يتوقّع أن يحصل الإثنين، لمواجهة تهم فدرالية بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة.

ويأتي موقف روبيو مخفّفا مقارنة بما أدلى به الرئيس دونالد ترامب، أمس السبت، إذ قال إن واشنطن ستتولى "إدارة" فنزويلا وإنه لا يخشى "نشر قوات على الأرض".

وأكد روبيو، أمس الأحد، أن واشنطن مستعدة للعمل مع نائبة مادورو ديلسي رودريغيز التي كلفتها المحكمة العليا الفنزويلية ليل السبت تولي صلاحيات الرئاسة بشكل مؤقت، وغيرها من الوزراء في حكومة الرئيس المخلوع.

وقال "سنجري تقييما استنادا إلى ما يفعلونه، وليس ما يقولونه علنا في الفترة الانتقالية"، ولا "ما فعلوه في السابق في كثير من الحالات، بل إلى ما سيفعلونه للمضي قدما".

ولم يعطِ روبيو أي إشارة تدل على أن إدارة ترامب ستدعم شخصيات معارضة سبق لواشنطن أن اعتبرتها قيادات شرعية للبلاد.

ولدى سؤاله عن دعم زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل السلام العام الماضي، قال روبيو إنه يكنّ لها "إعجابا"، إلا أنه تجنّب أي مطالبة بأن تتولى هي، أو مرشح حزبها في انتخابات 2024 إدموندو غونزاليس أوروتيا، القيادة مؤقتا.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تريد تجنّب التورّط في إعادة بناء دول.

وتابع: "يعتقد جهاز السياسة الخارجية بأكمله أن كل شيء يشبه ليبيا والعراق وأفغانستان"، في إشارة إلى تدخلات أميركية سابقة.

وأضاف: "هذا ليس الشرق الأوسط. ومهمتنا هنا مختلفة تماما".

وتناقض تصريحات روبيو ما أدلى به ترامب السبت لجهة تأكيده تولي إدارة زمام الأمور في فنزويلا "حتى يحين الوقت المناسب لإنجاز عملية الانتقال".

وقال روبيو إن الضغط الأميركي على فنزويلا سيستمر عبر الانتشار العسكري الواسع النطاق في البحر الكاريبي وعبر حظر تصدير النفط.