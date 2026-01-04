قتلى وجرحى في احتجاجات غرب إيران مع اتساع التظاهرات

قُتل 4 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في غرب إيران، وسط اتهامات للحرس الثوري بإطلاق النار، فيما تتواصل الاحتجاجات لليوم السابع وتتوسع رقعتها ومطالبها.

أفادت منظمتان حقوقيتان بمقتل 4 أشخاص على الأقل، السبت، في غرب إيران، خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، واتهمتا الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار على المحتجين.

وتواصلت التظاهرات في عدة مدن إيرانية، السبت، لليوم السابع على التوالي، بعدما اندلعت على خلفية غلاء المعيشة.

وتُعد هذه الاحتجاجات الأكبر منذ حراك 2022–2023، الذي قوبل بقمع واسع من قبل السلطات وأسفر، بحسب نشطاء، عن مقتل المئات وتوقيف الآلاف.

وقالت منظمة "هينغاو" الحقوقية، ومقرها النرويج، إن الحرس الثوري أطلق النار على متظاهرين في منطقة مالكشاهي بمحافظة إيلام، غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل أربعة من أبناء الأقلية الكردية.

من جهتها، أفادت منظمة "إيران هيومن رايتس"، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، بسقوط 4 قتلى و30 جريحًا في المنطقة ذاتها، ونشرت صورًا قالت إنها لجثث ملطخة بالدماء، من دون أن يتسنى التحقق من صحتها على الفور.

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع اشتباكات، إذ أعلنت وكالة أنباء "مهر" مقتل عنصر من الحرس الثوري، بعد محاولة ما وصفتهم بـ"مثيري شغب" اقتحام مركز للشرطة.

وطالت الاحتجاجات، بدرجات متفاوتة، ما لا يقل عن 30 مدينة في أنحاء البلاد، وفق تعداد أجري استنادًا إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.

وذكرت تقارير رسمية إيرانية أن 12 شخصًا على الأقل قُتلوا منذ الأربعاء، بينهم عناصر أمن، خلال الاشتباكات المتواصلة.

كما أفادت منظمة "هيومن رايتس أكتيفيست نيوز إيجنسي"، غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة، بأن 60 مدينة على الأقل شهدت احتجاجات خلال الأسبوع الماضي، في 25 محافظة من أصل 31 في إيران.

وكان الحراك قد بدأ الأحد في طهران، مع إغلاق أصحاب متاجر لمحالهم احتجاجًا على التضخم الحاد والركود الاقتصادي، قبل أن يمتد إلى الجامعات ومناطق أخرى، مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين ليشمل مطالب سياسية.