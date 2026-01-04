تقارير: مقتل 16 شخصا على الأقل في إيران خلال أسبوع من الاحتجاجات

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، وجّه وزارة الداخلية بأن تتخذ نهجًا "وديًا ومسؤولًا" تجاه المتظاهرين، ونقلت عنه وسائل الإعلام قوله: "لا يمكن إقناع المجتمع أو تهدئته بالأساليب القسرية".

قالت منظمتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 16 شخصًا قتلوا خلال أسبوع من الاضطرابات في إيران، حيث انتشرت احتجاجات على التضخم الآخذ في الارتفاع في أنحاء البلاد، مما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن.

وذكرت المنظمتان ووسائل إعلام رسمية أن الأحداث شهدت سقوط قتلى واعتقالات، إلا أنها أشارت إلى أعداد مختلفة، ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأعداد بشكل مستقل.

والاحتجاجات هي الأكبر منذ ثلاث سنوات، وعلى الرغم من أنها أصغر من بعض موجات الاضطرابات السابقة التي هزت الجمهورية الإسلامية، فهي تأتي في فترة تعاني فيها إيران من وضع هش مع تدهور الاقتصاد وتزايد الضغوط الدولية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، وجّه وزارة الداخلية بأن تتخذ نهجًا "وديًا ومسؤولًا" تجاه المتظاهرين، ونقلت عنه وسائل الإعلام قوله: "لا يمكن إقناع المجتمع أو تهدئته بالأساليب القسرية".

وهذه اللهجة هي الأكثر تصالحية من السلطات الإيرانية حتى الآن، وذلك بعدما أقرت قبل أيام بالمعاناة الاقتصادية ووعدت بالحوار، حتى رغم ما قامت به قوات الأمن من قمع لاحتجاجات في الشوارع.

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا واجهوا العنف، وقال يوم الجمعة: "مستعدون تمامًا للانطلاق"، لكن دون تحديد أي إجراءات يبحث اتخاذها.

ودفع هذا التحذير مسؤولين إيرانيين كبارًا للتهديد بالانتقام من القوات الأميركية في المنطقة، وقال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن بلاده "لن ترضخ للعدو".

وذكرت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان أن 17 شخصًا على الأقل قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات، وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 16 شخصًا على الأقل قُتلوا واعتُقل 582.

وأفاد أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية، لوسائل إعلام رسمية، بأن قوات الأمن سعت لإلقاء القبض على قادة الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، مضيفًا أنه "جرى القبض على عدد كبير من مديري صفحات على الإنترنت".

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على 40 شخصًا في العاصمة طهران فقط، بتهمة الترويج "لمنشورات كاذبة" عن الاحتجاجات بهدف إثارة الرأي العام.

وأشارت تقارير إلى أن أعنف اشتباكات خلال الاحتجاجات وقعت في مناطق بغرب إيران، كما شهدت العاصمة ومناطق في وسط البلاد وإقليم بلوشستان في الجنوب احتجاجات واشتباكات بين متظاهرين والشرطة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، قال محافظ قم إن شخصين قُتلا في الاضطرابات، مضيفًا أن أحدهما لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحملها قبل الوصول بها إلى هدفه.

وذكرت وكالة هرانا ووكالة تسنيم شبه الرسمية أن السلطات اعتقلت شخصًا يدير صفحات على الإنترنت تحرّض على الاحتجاجات.

هبوط العملة الإيرانية

بدأت الاحتجاجات قبل أسبوع بين تجار وأصحاب متاجر، ثم امتدت إلى طلاب الجامعات ومدن رئيسية، حيث هتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لحكام إيران من رجال الدين.

وتجاوزت نسبة التضخم في إيران 36 بالمئة منذ بداية العام المالي في مارس/آذار، وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته مقابل الدولار، مما تسبب في معاناة الكثير من الناس.

وفُرضت من جديد عقوبات دولية على إيران تتعلق بالبرنامج النووي، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات جمة في توفير المياه والكهرباء في أنحاء البلاد خلال العام، مع توقع هيئات مالية عالمية ركودًا في إيران في 2026.

وقال خامنئي، أمس السبت، إن السلطات ستجري حوارًا مع المحتجين، لكن "يتعين وضع مثيري الشغب في مكانهم المناسب".

وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، اليوم، إن الحكومة تُقر بوجود أوجه قصور في البلاد، محذرًا من أن البعض يسعى لاستغلال الاحتجاجات.

وأضاف، في تعليقات نقلتها وسائل إعلام رسمية: "نتوقع ألا يقع الشباب في فخ الأعداء".

إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات

أعلنت الحكومة الإيرانية، الأحد، أنها ستصرف إعانة شهرية لكل مواطن لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية"، وذلك بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات بدأت على خلفية تردّي الأوضاع المعيشية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي "يمكن للأفراد الحصول على مبلغ يعادل مليون تومان (نحو سبع دولارات أميركية) شهريا، يُودع في حساباتهم لمدة أربعة أشهر".

وأوضحت أن المبلغ سيُصرف لكل إيراني على شكل رصيد يمكن استخدامه لشراء سلع معينة، ويهدف إلى "تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين".

ويناهز الحد الأدنى للأجور في إيران التي يزيد عدد سكانها عن 85 مليون نسمة، 100 دولار أميركي. ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية نحو 200 دولار.