واشنطن ترفع القيود المفروضة على المجال الجوي في الكاريبي

كانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد حظرت السبت الرحلات التجارية الأميركية في المجالين الجويين لفنزويلا والكاريبي، بذريعة "الأنشطة العسكرية الجارية".

أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي، الأحد، رفع القيود التي تم فرضها السبت على المجال الجوي في منطقة الكاريبي عقب التدخل العسكري للولايات المتحدة في فنزويلا.

وذكر دافي، في تدوينة على منصة "إكس"، أن القيود التي بدأ تطبيقها أمس على المجال الجوي المحيط بالكاريبي ستنتهي عند الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن الرحلات الجوية في المنطقة ستُستأنف بعد ذلك.

ولفت إلى إبلاغ شركات الطيران بالقرار، داعيا الأشخاص المتأثرين بالوضع للحصول على معلومات بشأن رحلاتهم الجوية.

وعقب هذا الإعلان، بدأت شركات مثل "أميركان إيرلاينز" و"دلتا" و"يونايتد" و"فرونتير إيرلاينز" و"جيت بلو"، الاستعداد لاستئناف رحلاتها إلى منطقة الكاريبي.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد حظرت السبت الرحلات التجارية الأميركية في المجالين الجويين لفنزويلا والكاريبي، بذريعة "الأنشطة العسكرية الجارية".

وعلى إثر ذلك، تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

واعتُقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته خلال هجمات أميركية على كاراكاس، وتم نقله إلى الولايات المتحدة لبدء إجراءات قضائية بحقه، وفق تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحافي، السبت، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

ونشرت وزارة العدل الأميركية وثيقة اتهامات ضد مادورو وزوجته سيليا فلوريس، تتهم مادورو بـ "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، وأنه "تعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".