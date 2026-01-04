"أوبك بلس" تميل للإبقاء على وقف زيادة الإمدادات رغم تطورات فنزويلا

رغم الاختطاف الأميركي المفاجئ لرئيس فنزويلا، ترجّح تقديرات داخل "أوبك بلس" استمرار قرار وقف زيادة الإنتاج خلال الربع الأول، مع ترقّب انعكاسات محتملة على الإمدادات الفنزويلية لاحقًا.

رجّح مندوبون عن "أوبك بلس" أن يُبقي التحالف على خططه لوقف زيادة الإمدادات خلال الربع الأول من العام 2026 الجاري، وذلك خلال اجتماعهم الذي عُقد اليوم الأحد، مشيرين إلى أنه من المبكر تقييم تداعيات الاختطاف الأميركي المفاجئ للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وأفادت بلومبرغ، اليوم الأحد، بأن الأعضاء الرئيسيين في التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، سيعقدون مؤتمرًا شهريًا عبر تقنية الاتصال المرئي لإعادة النظر في قرار اتُّخذ للمرة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يقضي بوقف أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول من العام، وذلك بعد استئناف الإنتاج بوتيرة سريعة في وقت سابق من العام الماضي.

وقال المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن من غير المرجّح أن تتأثر نية "أوبك بلس" في التمسك بقرار وقف الإمدادات في الوقت الراهن بالتطورات الجارية في فنزويلا.

ومع ذلك، قد يصبح مستقبل الإمدادات الفنزويلية مسألة مطروحة بقوة على جدول أعمال التحالف خلال الأشهر المقبلة.

وتملك فنزويلا، الواقعة في أميركا اللاتينية، أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكنها تنتج حاليًا أقل من 1% من حجم الطلب العالمي.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن شركات النفط الأميركية ستنفق مليارات الدولارات لإعادة بناء البنية التحتية المتدهورة لقطاع الطاقة في فنزويلا، عقب العملية العسكرية التي أدت إلى اختطاف مادورو.