إردوغان يراهن على ترامب للعودة إلى برنامج مقاتلات "إف-35"

الرئيس التركي يعرب عن أمله في إعادة إدراج بلاده ضمن برنامج مقاتلات إف-35 بدعم من إدارة ترامب، ويصف استبعاد أنقرة بالقرار غير العادل، بالتوازي مع طرح تركيا نفسها وسيطًا محتملاً في الحرب الأوكرانية.

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده تعوّل على وجود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض لإعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات إف-35، معتبرًا أن استبعاد أنقرة من البرنامج جرى بقرار "غير العادل".

وجاءت تصريحات إردوغان في رد خطي على أسئلة وجهتها إليه وكالة "بلومبرغ"، ونشرتها الرئاسة التركية، حيث شدد على أن "تسلّم تركيا لمقاتلات إف-35 وإعادة إدراجها في البرنامج أمران مهمان وضروريان".

وأوضحت الرئاسة التركية أن إردوغان اعتبر أن هذا المسعى يهدف إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، فضلًا عن تعزيز مساهمة تركيا في منظومة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي، لافتًا إلى أن قيمة صفقة المقاتلات "دُفعت بالكامل".

ونقلت الرئاسة عن إردوغان قوله إن قرار استبعاد تركيا من برنامج إف-35، على خلفية حصولها على معدات عسكرية روسية، هو "قرار غير عادل"، وإنه أبلغ ترامب بذلك خلال اجتماعهما في البيت الأبيض في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وفّرت، برأيه، فرصة لدفع العلاقات بين أنقرة وواشنطن قدمًا على "أسس بناءة وأكثر عقلانية".

وكانت تركيا قد استُبعدت من برنامج طائرات إف-35 في عام 2019، ليس فقط بصفتها دولة زبونة، بل أيضًا كشريك في تصنيع المقاتلة الأميركية، وذلك عقب إقدامها على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وفي سياق آخر، شدد إردوغان على أن تركيا، بفضل ما وصفه بـ"نجاحها في النأي بنفسها عن الصراع" بين موسكو وكييف، تبقى خيارًا محتملاً لاستضافة مفاوضات سلام مستقبلية، مشيرًا إلى أن أنقرة "قادرة على دعم مراقبة أي وقف لإطلاق النار بين الطرفين".

وشدد على أن تركيا هي "الطرف الوحيد القادر على التحدث مباشرة" مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وختمت الرئاسة التركية بالتأكيد على أن "باب تركيا يبقى مفتوحًا أمام الجميع"، مشيرة إلى أن إردوغان "عبّر في مناسبات عديدة وبوضوح عن التزامه تجاه الزعيمين".