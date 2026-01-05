الاتحاد الأوروبي: وضع غرينلاند لا يمكن أن يقرره سوى سكانها

قالت الناطقة باسم المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن مبادئ السيادة الوطنية، ووحدة الأراضي، وعدم المساس بالحدود، وميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أن هذه "مبادئ عالمية، ولن نتخلى عن الدفاع عنها".

انتقدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، وأكدت أن وضع الجزيرة لا يمكن أن يقرره سوى الدنماركيين، وسكان غرينلاند أنفسهم.

جاء ذلك على لسان الناطقة باسم المفوضية، أنيتا هيبر، في تصريحات صحافية أدلت بها في العاصمة البلجيكية بروكسل، تعليقا على تصريحات ترامب حول ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

وقالت هيبر إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن مبادئ السيادة الوطنية، ووحدة الأراضي، وعدم المساس بالحدود، وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن هذه "مبادئ عالمية، ولن نتخلى أبدا عن الدفاع عنها، ولا سيما عندما تكون وحدة أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي موضع تساؤل".

كما أشارت المتحدثة الأوروبية إلى أن أي تغيير في وضع غرينلاند، لا يمكن أن يقرَّر إلا من قبل الدنماركيين، وسكان الجزيرة أنفسهم.

يذكر أن ترامب أطلق دعوات متكررة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكن هذه التصريحات قوبلت بغضب واسع داخل الدنمارك والجزيرة.

والأحد، قال الرئيس الأميركي، إن بلاده تحتاج إلى غرينلاند من أجل أمنها القومي.

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.