القضاء الإيراني: لا تساهل مع "مثيري الشغب"

تحذيرات قضائية إيرانية من "عدم التساهل" مع المحتجين، وتهديدات أميركية بالتدخل، في ظل احتجاجات متواصلة على الغلاء واتساع رقعتها داخليًا وخارجيًا.

قالت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن الجهاز القضائي في البلاد سيتعامل بـ"حزم" مع ما وصفته بـ"العناصر المثيرة للشغب"، في ظل استمرار الاحتجاجات لليوم التاسع على التوالي، والتي اندلعت على خلفية الأوضاع الاقتصادية قبل أن تتسع لتشمل مطالب سياسية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات متفرقة في عدد واسع من المدن، وسط توتر أمني وانتشار مكثف لقوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب، خصوصًا في العاصمة طهران.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "تراقب الوضع من كثب"، مهددًا بأن بلاده قد تتدخل في حال "بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي"، مضيفًا: "أعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد لوّح، قبل أيام، بإمكانية تدخل بلاده لدعم المتظاهرين الإيرانيين، وهو ما ردّت عليه طهران بالتأكيد أن أي تدخل أميركي سيُعتبر "تجاوزًا للخط الأحمر".

ميدانيًا، أفادت مصادر محلية بأن معظم المتاجر كانت مفتوحة، الإثنين، في طهران، رغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن عند التقاطعات الرئيسية.

وسُجّل كذلك تواجد لعناصر الشرطة خارج عدد من المدارس، فيما لجأت جامعات عدة إلى اعتماد التعليم عبر الإنترنت، في خطوة عكست حالة الترقب الأمني.

من جهتها، أشارت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى "انخفاض ملحوظ منذ مساء الأحد في عدد التجمعات ونطاقها الجغرافي"، في إشارة إلى تراجع نسبي في زخم الاحتجاجات.

وبحسب المعطيات، بدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ ديسمبر في طهران، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تمتد إلى ما لا يقل عن 25 محافظة من أصل 31، وتتسع لاحقًا لتشمل مطالب سياسية.

ووفق حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس: استنادًا إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا منذ 30 كانون الأول/ ديسمبر، في مواجهات متفرقة، بينهم عناصر من قوات الأمن.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة أنباء "ميزان" عن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، قوله إنه "أصدر توجيهات للنائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بالتصرف بما يمليه القانون وبحزم ضد مثيري الشغب والعناصر التي توفر المعدات والتسهيلات للمشاغبين، وعدم إظهار أي تساهل أو استرضاء تجاههم".

وأضاف محسني إجئي: "نستمع إلى كلمات المحتجين والمنتقدين الذين لديهم أحيانًا مخاوف صحيحة ومحقة، لكننا سنتعامل بحزم مع العناصر التي تريد استغلال هذا الفضاء وخلق الفوضى وتعطيل أمن البلاد والشعب".

وتتخلل التظاهرات مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، فيما تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع مصوّرة لا يمكن التحقق من جميعها، إلا أن بعض المواد تُظهر بوضوح مجموعات صغيرة تهتف وتقف في مواجهة قوات الأمن.

وجاءت هذه التطورات غداة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "تضامن" تل أبيب "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية"، على حد تعبيره.

وردًا على ذلك، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، "النظام الصهيوني" بأنه "مصمم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية".

ولفتت تقارير صحافية إلى أن الاحتجاجات طاولت بدرجات متفاوتة ما لا يقل عن 45 مدينة، معظمها متوسطة الحجم وتقع خصوصًا في غرب إيران.

ولا تعلن السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية تفاصيل كاملة عن جميع الحوادث المرتبطة بالاحتجاجات، ما يترك صورة غير مكتملة حول حجم الخسائر أو الاعتقالات.

في الخارج، شارك مئات الأشخاص في تظاهرتين منفصلتين في باريس، يوم الأحد، دعمًا للمتظاهرين الإيرانيين، بعد تحركات مماثلة شهدتها لندن، السبت.

ورُفعت في باريس لافتات كُتب عليها "الموت للدكتاتور في إيران".

وفي هذا السياق، قالت سحر آغاخاني، وهي مترجمة فرنسية–إيرانية تبلغ من العمر 29 عامًا: "مع كل احتجاج جديد، ينتزع الإيرانيون، رجالًا ونساءً، بعض ما يطالبون به من النظام. وكل تحرّك يقربنا من نهايته".

من جهتها، كتبت صحيفة "أرمان ملي" الإيرانية الإصلاحية، يوم الإثنين، أن "الحكومة استمعت إلى صوت المتظاهرين".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، يوم الأحد، عن تقديم مساعدات شهرية بقيمة 10 ملايين ريال (نحو سبعة دولارات) للفرد، ولمدة أربعة أشهر، "لتخفيف الضغط الاقتصادي".

ويعاني نحو 86 مليون إيراني منذ سنوات من تفاقم الغلاء، في ظل عقوبات دولية مفروضة على البلاد على خلفية برنامجها النووي.

ويبلغ متوسط الراتب الشهري في إيران حوالي 180 دولارًا، فيما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور نحو 90 دولارًا.

وبعد أن فقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي، عاد ليسجّل تراجعًا إضافيًا يوم الإثنين، وفق أسعار السوق السوداء.

ولا يُقارن حجم الاحتجاجات الحالية بتلك التي اندلعت أواخر عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة مخالفة قواعد اللباس.

كما تختلف عن احتجاجات عام 2019، التي أسفرت عن مقتل العشرات بعد الإعلان عن زيادة حادة في أسعار البنزين.