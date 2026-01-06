أطلقت الشرطة الفنزويلية حملة واسعة للبحث عن متواطئين، عقب اختطاف الرئيس مادورو على يد القوات الخاصة الأميركية، وذلك بموجب مرسوم أعلن حالة الطوارئ في البلاد.

سمع دوي إطلاق نار قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قرابة الساعة الثامنة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مصدر مقرب من الحكومة إن إطلاق النار جاء بعد تحليق مسيرات مجهولة المصدر قرب القصر، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار، مشيرا إلى أن الوضع أصبح لاحقا تحت السيطرة وتوقف إطلاق النار.

إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس بعد تحليق مسيرات مجهولة pic.twitter.com/qvMhAp4yzX — موقع عرب 48 (@arab48website) January 6, 2026

وتأتي الحادثة بعد يومين فقط من إعلان اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقله إلى الولايات المتحدة، عقب هجوم عنيف شهدته العاصمة كاراكاس.

ونقل مراسل الوكالة عن أحد سكان المنطقة القريبة من القصر، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن أصوات إطلاق النار بدأت بعد الساعة الثامنة مساء، وبدت كأنها انفجارات متقاربة، مضيفًا أنه رأى ضوءين أحمرين في السماء استمرا لنحو دقيقة، ما دفع السكان إلى مراقبة المشهد من نوافذ منازلهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها طلقات مضيئة في السماء باتجاه هدف غير مرئي، فيما بينت مقاطع أخرى انتشارا كثيفا لعناصر إنفاذ القانون في محيط القصر الرئاسي.

وذكرت المراسيم، التي دخلت حيز التنفيذ السبت ونشرت كاملة يوم الاثنين، أن جميع وحدات الشرطة على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية تلقت تعليمات بتعقّب الأشخاص الذين دعموا العملية الأميركية.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الجيش الأميركي تلقى مساعدة على الأرض خلال العملية، مشيرة إلى أن شخصا من الدائرة المقربة لمادورو كان يزود القوات الأميركية بمعلومات متواصلة عن مكان وجوده.