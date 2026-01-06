دول أوروبية: يجب ضمان أمن غرينلاند عبر "ناتو"

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك، الثلاثاء، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن غرينلاند.

شددت دول أوروبية على وجوب ضمان أمن جزيرة غرينلاند في منطقة القطب الشمالي، بالتعاون مع حلفاء الناتو بمن فيهم واشنطن، وعبر الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان المشترك الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي باسم الدول السبعة، أن أمن منطقة القطب الشمالي وجزيرة غرينلاند، يمثل أولوية قصوى لأوروبا.

وذكر أن الدنمارك ومعها غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي، عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن الحلفاء يُكثّفون جهودهم للحفاظ على أمن هذه المنطقة.

وأشار البيان إلى الاتفاق الموقّع عام 1951 بين واشنطن وكوبنهاغن والذي يتيح للولايات المتحدة إنشاء قواعد عسكرية في غرينلاند وتحريك قواتها هناك بحرية، شريطة إبلاغ حكومتي الجزيرة والدنمارك.

وأكد على أن الولايات المتحدة الأميركية تُعد "شريكا مهما" في ضمان الأمن بمنطقة القطب الشمالي.

وقالت الدول الموقعة على البيان: "غرينلاند ملك لشعبها. وسلطة اتخاذ القرار في القضايا التي تخص الدنمارك وغرينلاند تعود حصرياً إلى الدنمارك وغرينلاند".

والأحد، قال ترامب في تصريحات للصحافيين إن بلاده تحتاج إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، مشيرا إلى زيادة في "النفوذ الروسي والصيني" هناك.

وذكر الرئيس الأميركي أن لغرينلاند موقعا "إستراتيجيا قويا"، مدّعيا أنها "محاطة حاليا بسفن روسية وصينية".

يذكر أن ترامب كان قد أطلق في أوقات سابقة دعوات متكررة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكن هذه التصريحات قوبلت بغضب واسع داخل الدنمارك والجزيرة.

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.