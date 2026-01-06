عقب اختطاف مادورو: إيران وكوبا تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

أكد عراقجي خلال الاتصال أن الهجوم العسكري الأميركي ضد فنزويلا "ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي"؛ وتناول الوزيران الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق في إطار المنظمات الدولية.

بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره الكوبي برونو رودريغيز، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء أمس الإثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، في أعقاب اختطاف الولايات المتحدة رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.

وذكر البيان أن الوزيرين تناولا الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق في إطار المنظمات الدولية.

وأكد عراقجي خلال الاتصال أن الهجوم العسكري الأميركي ضد فنزويلا "ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفا حازما ضد هذه الانتهاكات، وأشاد بالشعب والحكومة الكوبيين لموقفهما الرافض للضغوط الاقتصادية والتهديدات الخارجية.

من جانبه، أدان وزير الخارجية الكوبي "الممارسات الأميركية غير القانونية في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية، ولا سيما غزوها غير القانوني لفنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته".

وأمس الإثنين، قال ترامب إن "كوبا على وشك السقوط"، مشيرا إلى صعوبة صمودها من دون عائدات النفط الفنزويلي.

وأضاف في هذا الصدد: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى التحرك، يبدو أن كل شيء ينهار".

وكذلك لوح السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، في تصريحات صحافية، بعملية عسكرية لبلاده في كوبا، على غرار الهجوم على فنزويلا والذي أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

والسبت، أعلن ترامب شن هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

والإثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه، أثناء مثوله أمام المحكمة الأميركية بأولى جلساتها في نيويورك، وتتضمن الاتهامات "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" و"التعاون مع تجار مخدرات".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".