إيران تعدم رجلا بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل

أعدمت إيران اليوم الأربعاء، رجلا يدعى علي أردستاني بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل؛ بحسب ما أوردت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في البلاد.

وفي خضم حرب خفية مع إسرائيل مستمرة منذ عقود، أعدمت إيران العديد من الأشخاص الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته فيها.

وقالت ميزان "نُفذ حكم الإعدام الصادر بحق علي أردستاني بتهمة التجسس لصالح جهاز الموساد، من خلال تزويد البلاد بمعلومات حساسة، بعد موافقة المحكمة العليا واتباع الإجراءات القانونية".

وشهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، عقب الحرب بين الطرفين في حزيران/ يونيو، عندما هاجمت إسرائيل وأميركا المنشآت النووية الإيرانية.

وأعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية، نهاية الأسبوع الماضي، أن السلطات الإيرانية أعدمت 1500 شخص على الأقل في العام 2025، مشيرة إلى ارتفاع "غير مسبوق" في تنفيذ طهران لهذه العقوبة.

وارتفع عدد الإعدامات من أكثر من 500 في العام 2022 إلى أكثر من 800 في العام 2023، ثم إلى 975 في العام 2024، وإلى 1500 على الأقل العام الماضي؛ وفق المنظمة نفسها.