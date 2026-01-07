ملاحَقة بإطار حصار فنزويلا: واشنطن تعلن احتجاز ناقلة النفط الروسية في شمال المحيط الأطلسي

ذكرت تقارير أن العملية تأتي بعد ساعات من معلومات صحافية، أفادت بأن روسيا أرسلت قطعا بحرية لمرافقة الناقلة التي تلاحقها واشنطن في إطار حصارها ضد ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا.

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، احتجاز ناقلة النفط الروسية في شمال المحيط الأطلسي، في إطار الحصار الذي تفرضه واشنطن على ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا، وذلك بعيد تقارير صحافية أميركية عن إرسال موسكو غواصة لمرافقتها.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، إن "وزارتي العدل والأمن الداخلي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، أعلنتا اليوم احتجاز الناقلة بيلا 1، لانتهاكها العقوبات الأميركية".

وذكر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن الحصار الأميركي المفروض على النفط الفنزويلي، يسري "في كل مكان في العالم"، وذلك إثر إعلان احتجاز ناقلة النفط.

وكتب هيغسيث عبر منصة "إكس"، أن "الحصار المفروض على النفط الفنزويلي غير القانوني والخاضع للعقوبات قائم بالكامل، في كل مكان في العالم".

وقبل الإعلان الأميركيّ، أعلنت وسائل إعلام أميركية أن الجيش الأميركي، ينفّذ عملية للسيطرة على ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي، بعدما أرسلت موسكو قطعا بحرية لمرافقتها.

وذكرت تقارير أوردتها قناتا "فوكس نيوز" و"سي إن إن" أن العملية تأتي بعد ساعات من معلومات صحافية، أفادت بأن روسيا أرسلت قطعا بحرية لمرافقة الناقلة التي تلاحقها واشنطن في إطار حصارها ضد ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا.

وأرسلت روسيا غواصة لمرافقة ناقلة النفط الفارغة التي تطاردها الولايات المتحدة وتسعى للسيطرة عليها.

وأظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبّع الملاحة البحرية، أن الناقلة تقترب من المنطقة الاقتصادية الخالصة لآيسلندا، اليوم الأربعاء.

وأفلتت الناقلة التي كانت مسماة "بيلا 1"، من الحظر البحري الجزئي الذي تفرضه واشنطن على فنزويلا. ولم يفلح خفر السواحل الأميركيون في السيطرة عليها في أواخر الشهر الماضي.

ويقول مسؤولون أميركيون إن هذه السفينة هي جزء من أسطول الظل الذي ينقل نفط دول خاضعة لعقوبات أميركية، مثل فنزويلا وإيران وروسيا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم قولهم إن روسيا "أرسلت غواصة وقطعا بحرية أخرى" لمرافقة الناقلة.

بدورها، أفادت شبكة "سي بي أس" التلفزيونية بأن مسؤولَين أميركيين أكدا هذه المعلومات.

وأتت هذه التقارير بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الروسية أنها "تتابع بقلق" الملاحقة الأميركية للناقلة. وأبلغت الوزارة وسائل إعلام محلية بأن السفينة ترفع العلم الروسي، وتبحر بعيدا من الساحل الأميركي.

وأضافت الوزارة أنه "لأسباب غير واضحة بالنسبة إلينا، تنال الناقلة اهتماما زائدا من جيوش الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وهو اهتمام لا يتناسق بطبيعة الحال مع وضعها المسالم".

ومنذ بدأ خفر السواحل الأميركيون المطاردة، بدّلت السفينة تسجيلها إلى روسيا، وغيّرت اسمها إلى "مارينيرا". وتردد أن طاقمها قام بطلاء العلم الروسي عليها الشهر الماضي.

وتأتي مطاردة هذه السفينة ضمن الحملة التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات أثناء إبحارها من فنزويلا وإليها. وكانت الناقلة في طريقها إلى فنزويلا من دون أي حمولة، قبل أن تتفادى الحظر الأميركي.