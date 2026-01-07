قائد الجيش الإيراني: تصريحات ترامب ونتنياهو بمثابة تهديد وسنرد بحزم على أي خطأ

اعتبرت إيران تصريحات ترامب ونتنياهو بمثابة "تهديد"، وقالت إنها لن تتسامح مع استمرارها من دون رد، وهددت بالرد بحزم أكبر إذا ارتكب أي خطأ.

ذكر قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء أن طهران تعتبر تصريحات الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية عن الاحتجاجات الجارية بمثابة "تهديد"، ولن تتسامح مع استمرارها من دون رد.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن حاتمي قوله إن جمهورية "إيران الإسلامية تعتبر تصعيد خطاب العدو ضد الأمّة الإيرانية تهديدا ولن نتسامح مع استمراره من دون رد".

وأضاف "إذا ارتكب العدو خطأ، سنرد بحزم أكبر" ممّا شهدته الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في حزيران/يونيو، والتي تدخّلت خلالها الولايات المتحدة عبر توجيه ضربات على منشآت نووية إيرانية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة بالتدخل عسكريا في إيران حال مقتل متظاهرين، فيما أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن دعمه لهم.

وقال ترامب الأحد "نحن نراقب الوضع من كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة".

من جانبه، قال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة "نقف متضامنين مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة".

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أنّ تصريحات ترامب ونتنياهو تشكّل "تحريضا على العنف"، متهمة إسرائيل بالسعي إلى "تقويض الوحدة الوطنية".

وفي حزيران/يونيو الماضي، تواجهت إسرائيل وإيران في حرب امتدت 12 يوما، بعدما شنّت إسرائيل هجوما على مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية أيضا في الجمهورية الإسلامية.

وشاركت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في هذه الحرب، عبر توجيه ضربات إلى ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية.