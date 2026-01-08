تركيا: مستعدون لـ"دعم" الجيش السوري بمواجهة "قسد"

في أنقرة، وصف مسؤول بوزارة الدفاع المواجهات، بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن تركيا تدعم بالكامل "معركة سورية ضد المنظمات الإرهابية". وقال: "إذا طلبت سورية المساعدة، فإن تركيا ستقدّم الدعم اللازم".

انبعاث الدخان من موقع قصف في حلب، إثر الاشتباكات (Getty Images)

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة مستعدة لـ"دعم" الجيش السوري في معاركه في مواجهة مقاتلي قوات سورية الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب، إذا طلبت دمشق المساعدة.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أنقرة تعمل "بكثافة" مع المسؤولين السوريين والأميركيين في مسعى لوضع حد للاضطرابات.

واندلعت اشتباكات، الثلاثاء، بين القوات الحكومية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، بعدما فشل الطرفان في تطبيق اتفاق تم التوصل إليه في آذار/ مارس، لدمج الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، بحلول مهلة في نهاية العام.

وفي أنقرة، وصف المسؤول في وزارة الدفاع المواجهات، بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن تركيا تدعم بالكامل "معركة سورية ضد المنظمات الإرهابية".

وقال: "إذا طلبت سورية المساعدة، فإن تركيا ستقدّم الدعم اللازم".

ولطالما كانت تركيا معادية لقوات سورية الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء من شمال شرق سورية، إذ ترى أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني، وتهديد رئيسي على طول الحدود الجنوبية.

وضغطت مرارا لتطبيق اتفاق العاشر من آذار/ مارس.

ويضغط الأكراد من جانبهم من أجل الحكم اللامركزي، وهي فكرة رفضتها السلطات السورية الجديدة، ما عرقل بدوره تطبيق الاتفاق.

بدأت الاضطرابات في حلب الثلاثاء بسلسلة هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص ودفعت الآلاف إلى الفرار، فيما تبادل الطرفان الاتهامات حيال الطرف المسؤول.

وبلغت حصيلة القتلى حتى الآن 17 شخصا، بحسب الدفاع المدني السوري.

وأفاد فيدان بأن تركيا تجري محادثات مع دمشق وواشنطن، للخروج من الأزمة التي حمّل المسؤولية فيها لموقف قوات سورية الديمقراطية "المتصلّب".

وقال إنه "على مدى اليومين الماضيين، شاركنا في مشاورات مكثّفة مع الجانب السوري والأميركي. انشاء الله، سيتم حل المسألة من دون المزيد من سفك الدماء".

وأفاد بأن "إصرار قوات سورية الديمقراطية على المحافظة على المواقع التي تسيطر عليها بأي ثمن، يمثّل أحد أكبر العقبات للسلام والاستقرار في سورية"، داعيا القوات الكردية إلى "التخلي عن الإرهاب والنزعات الانفصالية".

وحذّر رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش من أي تدخل إسرائيلي في النزاع، بعدما ندد وزير خارجية إسرائيل، غدعون ساعر بالعملية الحكومية، ضد "الأقلية الكردية في حلب".

وقال قورتولموش: "دعوني أكون واضحا: إسرائيل لا تحب أكراد سورية"، محذّرا من المساعي الرامية "لتأليب الناس على بعضها على أسس عرقية ودينية وطائفية".