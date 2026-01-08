سانشيز: إسبانيا مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى فلسطين

رئيس الوزراء الإسباني يعلن استعداد بلاده لاقتراح نشر قوات حفظ سلام في فلسطين "عندما تسنح الفرصة"، رابطًا الخطوة بجهود التهدئة. وجاء ذلك بالتوازي مع تأكيده استعداد مدريد للمشاركة بقوات حفظ سلام في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، استعداد بلاده لإرسال قوات ضمن مهام حفظ سلام "في فلسطين" عندما "تسنح الفرصة"، في موقف قال إنه ينطبق أيضًا على أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال سانشيز، خلال حفل تهنئة أقيم في مدريد لسفراء إسبانيا بمناسبة السنة الجديدة، إنه "سيقترح على البرلمان، عندما تتوافر الظروف، نشر قوات حفظ سلام في فلسطين"، موضحًا أن ذلك يرتبط "بتحديد كيفية المضي قدمًا في جهود التهدئة، وعلى المدى المتوسط، أو نأمل في وقت أقرب، الاعتراف بدولتي إسرائيل وفلسطين".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة الاشتراكي استعداد إسبانيا لنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا إذا ما جرى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، واصفًا اللحظة الراهنة بأنها "حاسمة" لتحقيق السلام بين كييف وموسكو.

وقال: "إذا كانت إسبانيا قد أرسلت قوات حفظ سلام إلى مناطق عديدة بعيدة عن بلدنا، فكيف لا نرسل قوات إلى أوكرانيا وهي بلد أوروبي؟"، علمًا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعارض نشر قوات أجنبية لحفظ السلام هناك.

وأضاف سانشيز: "لن ننسى طبعًا فلسطين وقطاع غزة... ينبغي على إسبانيا أن تشارك بفعالية في إعادة بناء الأمل في فلسطين"، معتبرًا أن "الوضع هناك لا يزال غير محتمل".

وتابع: "لا شكّ في أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وآمنة هو الحلّ الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية والتقدّم في منطقة بالغة الأهمية لقارّتنا وبلادنا، سواء من الناحية الجيوسياسية أو الجيو إستراتيجية"

وكانت إسبانيا قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، وتُعد من أكثر الدول الأوروبية انتقادًا لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.