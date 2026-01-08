مقتل شرطي إيراني طعنا خلال احتجاجات قرب طهران

منذ بداية الاحتجاجات، قتل 27 متظاهرا على الأقل نتيجة استخدام الرصاص وأشكال أخرى من العنف على يد قوات الأمن في ثماني محافظات، وفق منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها النرويج.

قتل شرطي إيراني طعنا، الخميس، خلال اضطرابات قرب العاصمة طهران، في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات التي اندلعت ضد غلاء المعيشة في إيران، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن شاهين دهقان، شرطي في مدينة ملارد بغرب طهران، "استشهد بعد تعرضه للطعن أثناء محاولته السيطرة على الاضطرابات"، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على تحديد هوية الجناة.

وانطلقت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ ديسمبر، بإضراب نفذه تجار في بازار طهران، وتوسعت لتشمل 25 محافظة من أصل 31، مع تركيز واضح في غرب البلاد حيث تكثر التجمعات السكنية لأقليتي الأكراد واللر.

ومنذ بداية الاحتجاجات، قتل 27 متظاهرا على الأقل نتيجة استخدام الرصاص وأشكال أخرى من العنف على يد قوات الأمن في ثماني محافظات، وفق منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها النرويج.

وتعد هذه الاحتجاجات الأشد خطورة في إيران منذ مظاهرات 2022-2023 التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، إلا أنها لم تصل بعد إلى حجم احتجاجات "الحركة الخضراء" في 2009 أو تظاهرات 2019.

وتشكل الاحتجاجات الحالية تحديا جديدا للسلطات الإيرانية وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، خصوصا في أعقاب حرب قصيرة استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو الماضي، ألحقت خلالها أضراراً بالبنية التحتية النووية والعسكرية وقتلت شخصيات بارزة في النخبة الأمنية.