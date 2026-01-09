بابا الفاتيكان: الحرب رجعت وكأنها "موضة العصر" وللفلسطينيين الحق في العيش بسلام

شدّد البابا أمام السلك الدبلوماسي في الفاتيكان على أن "للمدنيين الفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم" في الضفة الغربية وقطاع غزة، مجدّدا دعم الكرسي الرسوليّ، لحلّ الدولتين.

قال البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الجمعة، إن "الحرب رجعت وكأنها موضة العصر"، عادّا أن "الحماسة العسكرية بدأت تتمدد" وأن "ما يقلق بشكل خاص على الصعيد الدولي، هو الضعف في التعددية".

وذكر البابا خلال لقائه السنوي مع الدبلوماسيين المعتَمدين لدى الكرسي الرسولي لتبادل التّهاني بالسنة الجديدة، إن "الدبلوماسية التي تعزز الحوار وتسعى إلى توافق الجميع، يستعاض عنها شيئا فشيئا بدبلوماسية القوة، سواء من قبل أفراد أو من قبل جماعات من الحلفاء".

وأضاف: "انكسر المبدأ الذي أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية، وكان ينهى الدول من أن تستخدم القوة لانتهاك حدود غيرها".

وتابع البابا الأميركي الجنسية: "لم نعد نطلب السلام باعتباره عطية وخيرا نطلبه لذاته (...)، بل نطلبه بقوة السلاح، باعتباره شرطا لفرض الهيمنة والسيادة".

ورأى أن "هذا الأمر يقوّض بشكل خطير سيادة القانون، التي تُعد الأساس لكل عيش مدني معا بسلام".

وقال البابا: "نرى للأسف تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الذين لهم الحق في العيش بسلام على أرضهم".