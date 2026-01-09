بعد لقاء الشرع: فون دير لايين تقول إن أوروبا ستفعل "ما بوسعها" لدعم إعادة إعمار سورية

أعلنت الرئاسة السورية أن اللقاء بين الرئيس السوري والوفد الأوروبي برئاسة فون دير لايين، بحث "سبل تطوير علاقات التعاون بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في سورية والمنطقة".

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، أن أوروبا ستفعل "ما بوسعها" من أجل دعم إعادة إعمار سورية، وذلك بعيد لقائها الرئيس السوري، أحمد الشرع، في دمشق.

وتُعدّ فون دير لايين التي يرافقها رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أرفع مسؤولة أوروبية تزور سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وكتبت فون دير لايين عبر منصة "إكس"، أن "أوروبا ستفعل ما بوسعها لدعم تعافي سورية، وإعادة إعمارها".

من جهتها، أعلنت الرئاسة السورية أن اللقاء بين الرئيس السوري والوفد الأوروبي برئاسة فون دير لايين، بحث "سبل تطوير علاقات التعاون بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في سورية والمنطقة".

وتطرّق الطرفان أيضا إلى "ملفات الشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة، والملفات الإنسانية وقضايا اللجوء في أوروبا".

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يجريها المسؤولون الأوروبيون في المنطقة تشمل أيضا الأردن ولبنان، وبينما شهدت مدينة حلب في شمال سورية اشتباكات دامية خلال الأيام الماضية بين قوات "قسد" والقوات الحكومية، أودت بأكثر من 20 شخصا، وأرغمت الآلاف على الفرار.

وأكد اجتماع أردني أوروبي، الخميس، على دعم مرحلة انتقالية "سلمية" و"شاملة" في سورية.

وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع بين الملك عبد الله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أن الطرفين يدعمان "الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سورية".

وأضاف البيان أن "إصلاح العدالة الانتقالية الشاملة وإصلاح القطاع الأمني" هما "من المجالات الرئيسية لنجاح عملية انتقالية تحمي جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز".

وتشهد سورية مرحلة انتقالية حساسة، منذ أن أطاح تحالف فصائل معارضة ببشار الأسد قبل عام، منهيا بذلك حربا أهلية استمرت قرابة 14 عاما.

وتواجه الحكومة الجديدة التي تسعى إلى بسط نفوذها على كامل البلاد، ضغوطا من المجتمع الدولي لحماية الأقليات.

ورفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سورية في أيار/ مايو الماضي، كما زار عدة مسؤولين أوروبيين دمشق منذ سقوط الأسد. وفي آذار/ مارس، تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات تقرب من 2,5 مليار يورو لسورية، لعامي 2025 و2026.

وبعد أيام من الاشتباكات بين قوات سورية الديمقراطية والقوات الحكومية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أعلنت السلطات السورية عن وقف إطلاق نار استعدادا لنقل المقاتلين من الحيين نحو مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية، لكن المقاتلين رفضوا الخروج من المنطقة.

وتبادل الطرفان منذ الثلاثاء، الاتهامات بإشعال الاشتباكات التي تأتي على وقع تعثّر تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، منذ توقيعهما اتفاقا في آذار/ مارس، نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.