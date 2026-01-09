ترامب يكرر تهديده لإيران: سنضربها بقوة شديدة إذا بدأت بقتل المتظاهرين

قال ترامب "إنهم (المسؤولون الإيرانيون) في وضع سيئ للغاية. أبلغتهم بأنهم إذا بدأوا بقتل الناس، ولديهم ميل إلى القيام بذلك، فإذا فعلوا ذلك، فسوف نوجّه لهم ضربة شديدة القسوة".

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، بضرب إيران "بقوة شديدة"، إذا "بدأت السلطات بقتل المتظاهرين".

وقال ترامب في مقابلة صحافية "لقد أبلغتهم أنّهم إذا بدأوا بقتل الناس، وهو ما يميلون إلى القيام به خلال أعمال الشغب، لديهم الكثير من أعمال الشغب، إذا فعلوا ذلك، سنضربهم بشدّة".

وأضاف، أن حشودا كبيرة جدا تشكّلت خلال الاحتجاجات في إيران، ما تسبب في حالات تدافع.

وأشار ترامب إلى سقوط قتلى خلال الاحتجاجات، وأنه غير متأكد من إمكانية تحميل المسؤولية لطرف بعينه، لكنه شدد على أنه في حال استمرار مثل هذه الأفعال فإن إيران ستدفع أثمانا باهظة.

وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأ التجار في السوق الكبير بطهران احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وفيما لم تصدر السلطات الإيرانية بيانات رسمية بشأن أعداد القتلى أو الجرحى، أعلنت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" في تقرير نشرته الأربعاء (اليوم الحادي عشر للاحتجاجات) مقتل 38 شخصا، بينهم 4 من أفراد الأمن، وإصابة عشرات، واعتقال 2217 شخصا.

من جانبها، ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن عدد عناصر الشرطة المصابين خلال الاحتجاجات ارتفع إلى 568 فردا، فيما بلغ عدد المصابين من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) 66 عنصرا.