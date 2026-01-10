أحزاب غرينلاند ردًا على ترامب: لا نريد أن نكون أميركيين

ترامب: "روسيا أو الصين ستسيطر على غرينلاند، ولن نقبل أن تكون روسيا أو الصين جارة لنا".

عبّرت الأحزاب السياسية في غرينلاند، في موقف موحد، عن مواجهة مساعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسيطرة على الجزيرة الدنماركية.

جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، وقعته الأحزاب الخمسة في برلمان غرينلاند، وقالت فيه "لا نريد أن نكون أميركيين، لا نريد أن نكون دنماركيين، نريد أن نكون غرينلانديين".

ودعت الأحزاب الولايات المتحدة إلى إنهاء "احتقارها لبلادنا" وأكدوا أن "مستقبل غرينلاند يجب أن يقرره الشعب الغرينلاندي".

وكان الرئيس الأميركي قد أكد مجددًا، الجمعة، سعيه للسيطرة على الجزيرة، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك لمنع الصين أو روسيا من السيطرة على الجزيرة المهمة استراتيجيا والتي تقع في القطب الشمالي.

وفي حديث للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، قال ترامب إن واشنطن سوف تفعل "شيئًا" بشأن غرينلاند، سواء أحب الآخرون هذا أم لا. وتابع "لأننا إذا لم نفعل ذلك، فإن روسيا أو الصين ستسيطر على غرينلاند، ولن نقبل أن تكون روسيا أو الصين جارة لنا".

وأضاف "أود أن أعقد صفقة، بالطريقة السهلة، ولكن إذا لم نفعل ذلك بالطريقة السهلة، سنقوم بذلك بالطريقة الصعبة".

وكان ترامب قد صرح، بشكل متكرر، أنه يرغب في وضع الجزيرة، التابعة للدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تحت السيطرة الأميركية، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية، وما وصفه بالوجود المتزايد للسفن الروسية والصينية في المنطقة.

وأثارت تصريحاته المخاوف، نظرًا لأنه لم يستبعد العمل العسكري أو الإكراه الاقتصادي. ويبلغ عدد سكان غرينلاند، التي تغطيها في الغالب الثلوج، 57 ألف نسمة.