أوكرانيا.. مجلس الأمن يجتمع الاثنين بعد ضربات روسية

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا، بعد غد الاثنين، بناء على طلب أوكرانيا إثر غارات جوية روسية واسعة النطاق واستخدام موسكو صاروخ "أوريشنيك" البالستي من أحدث جيل، بحسب جدول أعمال معدّل للمجلس نُشر مساء الجمعة.

ونقلت "فرانس برس"، السبت، عن سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، أندريه ميلنيك، قوله في رسالة طلب فيها عقد الاجتماع، إن "روسيا بلغت مستوى جديدًا ومروعًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا".

وأدت الغارات الجوية الروسية، ليل الخميس الجمعة، إلى انقطاع التدفئة عن نصف المباني السكنية في كييف، ما دفع رئيس بلدية العاصمة، الجمعة، إلى دعوة السكان لإخلاء المدينة "مؤقتًا".

وشهدت ليلة القصف هذه استخدام صاروخ أوريشنيك البالستي الروسي من أحدث جيل في غرب أوكرانيا، للمرة الثانية منذ بدء الحرب.

وقال السفير الأوكراني في رسالته إلى مجلس الأمن "اليوم أعلنت روسيا الاتحادية مسؤوليتها رسميًا عن استخدام صاروخ بالستي متوسط المدى يُعرف باسم أوريشنيك في منطقة لفيف. تمثل هذه الضربة تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق لأمن القارة الأوروبية، وتقوّض الاستقرار الإقليمي، وتشكّل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الدوليين على نطاق أوسع".

وأفادت مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس" بأن طلب أوكرانيا أيّدته ست دول أعضاء في المجلس هي فرنسا والمملكة المتحدة ولاتفيا والدنمارك واليونان وليبيريا.