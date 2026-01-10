الجيش الأميركي يستولي على ناقلة نفط ثالثة في البحر الكاريبي

القوات الأميركية تستولي على ناقلة نفط ثالثة، في إطار الحصار الذي تفرضه على ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا

أعلن الجيش الأميركي، السبت، أن عناصر القوات الأميركية صعدوا على متن ناقلة نفط أخرى في البحر الكاريبي، في الأثناء التي تستمر فيها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب باستهداف الناقلات "الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا، والمغادرة لها.

واعترضت القوات البحرية والمارينز الأميركية، المشارِكة في الحشد المتواصل على مدار شهر للقوات في البحر الكاريبي، الناقلة قبل فجر السبت، وفق ما ذكرته القيادة الأميركية الجنوبية، التي قالت إنه" لا يوجد ملاذ آمن للمجرمين" عند إعلانها احتجاز الناقلة" أولينا".

ونشرت القيادة الجنوبية الأميركية لقطات مصورة غير سرية على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر هبوط مروحية أميركية على متن الناقلة، وأفرادا أميركيين يفتشون سطحها.

وتُعد الناقلة "أولينا" ثالث ناقلة تستولي عليها القوات الأميركية، ضمن حملة أوسع لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للسيطرة على توزيع منتجات النفط الفنزويلي عالميا، وذلك عقب اختطاف الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو في غارة مفاجئة خلال الليل.

وصرح متحدث باسم القيادة الجنوبية الأميركية بأن قوات البحرية، ومشاة البحرية قدمتا الدعم لوزارة الأمن الداخلي، التي كانت تتولى مسؤولية العملية.

ولم يجب المتحدث عن أسئلة بشأن ما إذا كانت السفينة تابعة لفنزويلا، أو خاضعة لعقوبات، مشيرا إلى أن هذه الأسئلة تقع ضمن اختصاص وزارة العدل، ووزارة الأمن الداخلي.