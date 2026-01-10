الجيش الإيراني: القوات المسلحة ترصد تحركات العدو في المنطقة

أضاف الجيش في تصريحاته أن القوات المسلحة، بمختلف تشكيلاتها، "ترصد تحركات العدو في المنطقة"، مؤكّدًا جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات.

قال الجيش الإيراني، صباح اليوم السبت، إن "العدو يسعى لضرب استقرار البلاد عبر مؤامرة جديدة بدعم إسرائيلي"، داعيًا الشعب الإيراني إلى "الحفاظ على اليقظة والوحدة لإفشال كل مؤامرات العدو".

وأضاف الجيش في تصريحاته أن القوات المسلحة، بمختلف تشكيلاتها، "ترصد تحركات العدو في المنطقة"، مؤكّدًا جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات.

وأوضح الجيش أننا "سنقف حارسا لمصالح الوطن وأمنه في ظل محاولات زعزعة الأمن بدعم من الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية".

وقال الجيش إن "العدو الذي تلطخت يداه بدماء أبناء شعبنا في حربه الأخيرة يسعى بذريعة حماية الشعب الإيراني إلى إشعال الفتنة".

وذكر الجيش إننا "سنواصل رصد تحركات العدو في المنطقة وسنعمل لحماية المصالح الوطنية والبنى التحتية الإستراتيجية والممتلكات".

وكان قدد جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوته للسلطات الإيرانية بعدم إطلاق النار على المحتجين داخل البلاد، متوعدا بأن تبدأ الولايات المتحدة إطلاق النار أيضا في حال أقدمت طهران على ذلك.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، مساء الجمعة، عقب اجتماعه في البيت الأبيض مع مسؤولي شركات النفط الأميركية.

وأشار ترامب إلى أن إيران تمر بأزمة كبيرة، مدعيا أن المحتجين هناك – بحسب اعتقاده – سيطروا على بعض المدن.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع التطورات في إيران عن كثب، مؤكدا أنها تريد أن يكون المحتجون هناك "في أمان".

وتابع قائلا: أخاطب القادة الإيرانيين، إذا لم تطلقوا النار على المحتجين فسيكون ذلك جيدا، وإلا فإننا سنبدأ نحن أيضا بإطلاق النار عليكم.

وأوضح أن تصريحاته بشأن استهداف إيران لا تعني إرسال قوات أميركية إلى هذا البلد، بل استخدام القوة ضد السلطات الإيرانية في حال أطلقت النار على المحتجين، وفق قوله.

وكان ترامب قد وجه، منذ بداية الاحتجاجات، تهديدات لإيران محذرا من أنه "سيوجه ضربة قاسية جدا" إليها في حال التعامل بعنف شديد مع المتظاهرين.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

وحتى مساء الجمعة، بلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد 42 قتيلا، هم 34 متظاهرا و8 من أفراد قوات الأمن، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة "هرانا".