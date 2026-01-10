الفلبين: سباق مع الزمن لإنقاذ عشرات تحت النفايات

مجلس المدينة: "القمامة كالإسفنج تمتص الماء بكثرة. لا يحتاج المرء إلى ذكاء خارق ليدرك أن الحادث سيقع لا محالة".

يواصل عناصر الإنقاذ، السبت، مستخدمين الجرافات عمليات البحث عن ناجين بين أكوام القمامة عقب انهيار مكب نفايات في وسط الفيليبين، ما أدى إلى دفن عشرات من عمال النظافة ومقتل ستة منهم على الأقل.

وقالت العاملة في فرق الإنقاذ، جو رييس في سيبو، لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن عناصر الإنقاذ يواجهون الآن خطر انهيار مزيد من الأنقاض أثناء تنقلهم بينها".

وأضافت أن "العمليات جارية حتى الآن وهي مستمرة. (لكن) من حين لآخر يتحرك المكب ... ما يعني أن علينا التوقف لفترة من الوقت حفاظًا على سلامة عناصر الإنقاذ".

وقد طُمر نحو 50 من عمال النظافة أحياء، الخميس، عندما انهار جبل النفايات على مبان مخصصة لهم. وقدّر أحد أعضاء مجلس المدينة ارتفاع مكب بيناليو، وهو منشأة خاصة في مدينة سيبو، بنحو 20 طابقًا.

وترد المعلومات من موقع الكارثة ببطء، إذ أشار مسؤولون في المدينة إلى انقطاع الإشارة من مكب النفايات، الذي يخدم مدينة سيبو والمناطق المحيطة بها.

إلى ذلك، صرح مسؤول في مجلس مدينة سيبو ديف تومولاك لوكالة "فرانس برس"، أنه تم انتشال ست جثث وما زال 32 شخصًا في عداد المفقودين.

وأوضح مصدر آخر أن "الضحايا كانوا داخل المنشأة وقت وقوع الحادث... توجد مساكن للموظفين داخلها حيث يقيم معظم من دُفنوا".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب وجود قطع فولاذية ثقيلة جدًا، إضافة إلى تحرّك أكوام القمامة بين الحين والآخر بفعل الضغط من الطبقات العليا".

وعند سؤاله عن الجدول الزمني لعمليات الإنقاذ قال "نتمسك بالأمل ونصلي من أجل حدوث معجزة".

وأوضح "لا يمكننا التسرّع في انتشال الجثث فالعديد من أفراد العائلات لا يزالون داخل الموقع بانتظار أي نتيجة إيجابية".

وتم حتى الآن انتشال 12 موظفًا على الأقل أحياء من تحت القمامة ونُقلوا إلى المستشفى.

ارتفاع مقلق

وقال غارغانيرا في اتصال هاتفي مع "فرانس برس" إنه "بين الحين والآخر ومع هطول الأمطار، تحدث انزلاقات للتربة حول مدينة سيبو... فكيف سيكون الحال عندما يتعلق الأمر بمكتب نفايات أوبجبل من القمامة (حيث المخاطر أكبر)؟.

وأضاف أن "القمامة كالإسفنج تمتص الماء بكثرة. لا يحتاج المرء إلى ذكاء خارق ليدرك أن الحادث سيقع لا محالة".

ووصف غارغانيرا ارتفاع جبل القمامة بأنه "مُقلق"، وقدّر أن قمة الكومة كانت على ارتفاع عشرين طابقًا فوق المنطقة المتضررة.

ولطالما اشكى السائقون من خطورة القيادة على الطريق شديد الانحدار المؤدي إلى القمة.

وأظهرت صور نشرتها الشرطة، الجمعة، كومة ضخمة من القمامة على قمة تل تعلو خلف مبانٍ تضم أيضًا مكاتب إدارية، وفق عضو في البلدية.

وقال غارغانيرا إن الكارثة "مصيبة مزدوجة" للمدينة، لأن هذا المرفق كان "المزود الوحيد للخدمة" لمدينة سيبو والمجتمعات المجاورة.

وذكر موقع شركة "برايم إنتغريتد ويست سولوشنز" المشغلة للمكب أنه "يعالج ألف طن من النفايات الصلبة البلدية يوميًا".

وقالت ريتا كوغاي التي تشغل مكبسًا للنفايات في الموقع لـ"فرانس برس"، الجمعة، إنها خرجت لشرب الماء قبل لحظات من انهيار المبنى الذي كانت فيه.

وأضافت السيدة البالغة 49 عامًا "ظننتُ أن مروحية قد تحطمت. لكن عندما استدرت، رأيتُ القمامة والمبنى ينهاران".