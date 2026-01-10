باكستان تعلن تحييد 11 مسلحا في عمليتين شمالي البلاد

نقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن بيان لإدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، أن القوات المسلحة نفذت عمليتين منفصلتين في منطقتي "شمال وزيرستان" و"كرّم" بالإقليم.

أعلن الجيش الباكستاني، السبت، تحييد 11 مسلحا في عمليتين منفصلتين نفذتهما قواته في إقليم خيبر بختونخوا شمالي البلاد.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن بيان لإدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، أن القوات المسلحة نفذت عمليتين منفصلتين في منطقتي "شمال وزيرستان" و"كرّم" بالإقليم.

وأوضح البيان أن القوات الباكستانية نفذت العمليتين في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على معلومات استخباراتية.

وأسفرت العمليتين عن مقتل 11 مسلحا ينتمون إلى حركة "طالبان باكستان".

وأشار البيان إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال العمليات.

وأكد أن القوات تواصل تنفيذ عمليات أخرى "للقضاء على بقية العناصر الإرهابية" في المنطقة.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة متكررة، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتشن جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق المجموعتين العرقيتين البشتونية والبلوشية، هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالتمركز داخل الأراضي الأفغانية وتنفيذ الهجمات انطلاقا منها، فيما تنفي السلطات الأفغانية هذه الاتهامات.

أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان ومنح شعب البلوش حق إدارة هذه المنطقة.