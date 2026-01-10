بعد مقتل امرأة وإصابة آخرين برصاص الأمن الفيدرالي: تظاهرات ضخمة مرتقبة في الولايات المتحدة

من المقرر أن تشهد الولايات المتحدة الأميركية أكثر من ألف تظاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أعقاب مقتل امرأة برصاص عنصر في إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس.

قال منظِّمو الاحتجاجات إنهم يتوقعون تنظيم أكثر من ألف تظاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد مقتل رينيه نيكول غود، البالغة من العمر 37 عاما، برصاص عنصر في إدارة الهجرة والجمارك من مسافة قريبة جدا الأربعاء، في حين كانت تحاول، على ما يبدو، الفرار بسيارتها.

ونوّه مسؤولون في ولاية مينيسوتا بأن أجهزة إنفاذ القانون المحلية استُبعدت من التحقيق في حادثة إطلاق النار، وأوضح مدع عام محلي، الجمعة، أن محققين فدراليين أخذوا سيارة غود، وفوارغ الرصاص من موقع الحادث.

وقد سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تصوير غود على أنها "إرهابية محلية"، مؤكدة أن عنصر الهجرة الذي أطلق النار عليها تصرف دفاعا عن النفس.

ويُظهر مقطع مصوّر بهاتف محمول، يُعتقد أن الشرطي الذي أطلق النار هو من صوّره، يقترب من سيارة غود، ويدور حولها، وهي تقول له "أنا لست غاضبة منك".

وبعد مروره من أمام السيارة، يُسمع عنصر آخر يأمر غود بالخروج من المركبة قبل أن تحاول الانطلاق، لتُسمع بعد ذلك طلقات نارية. وفي نهاية المقطع، يُسمع الشرطي الذي يصوّر الفيديو وهو يشتمها.

وأكد البيت الأبيض أن الفيديو يعزز رواية الشرطي بأنه تصرف دفاعا عن النفس، رغم أن المقطع لا يظهر لحظة تحرك السيارة، أو لحظة إطلاق النار.

وقال رئيس بلدية مينيابوليس، الديموقراطي جاكوب فراي، خلال إحاطة الجمعة إن "هذا ليس وقت مخالفة القواعد، هذا وقت اتباع القانون.. إن كون وزارة العدل، بقيادة بام بوندي، وهذه الإدارة الرئاسية قد خلصتا مسبقا إلى استنتاج حول الوقائع، هو مبعث قلق شديد".

وأضاف "نعلم أنهم حسموا مسبقا جزءا كبيرا من التحقيق"، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات الجنائية في الولاية، التابع لوزارة السلامة العامة، يتولى عادة تحقيقات مماثلة. وتساءل فراي "لماذا لا يُشركونه في العملية؟".

وكان نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، قد صرّح الخميس بأن عنصر شرطة الهجرة، الذي ذكرت وسائل إعلام أميركية أن اسمه جوناثان روس، يتمتع "بحصانة مطلقة"، وهو ما طعن فيه مدعون محليون.

وأظهرت ملفات قضائية، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن روس سُحل لمسافة 100 ياردة (91 مترا) على طريق في حزيران/يونيو 2025، بواسطة سيارة كان يقودها رجل مستهدف بإجراء مرتبط بإنفاذ قوانين الهجرة.

وقال باتريك أوشونيسي، وهو أحد سكان المنطقة ويبلغ 43 عاما، "عندما يقول مكتب التحقيقات الفدرالي، والوكالات الفدرالية إنها لن تشارك الأدلة مع السلطات المحلية، لا يمكن للناس أن يثقوا بأنه سيكون تحقيقا حقيقيا وشفافا".

صدام فيدرالي-محلي

قال مسؤولون في مينيسوتا إن محققين محليين قد دُعوا في البداية من قِبَل مكتب التحقيقات الفدرالي للمشاركة في التحقيق، ثم مُنعوا لاحقا من ذلك.

وكانت غود واحدة من أربعة أشخاص قُتلوا برصاص عناصر في شرطة الهجرة، منذ أطلق ترامب حملة تشدد ضد الهجرة.

وقالت شريكة غود، بيكا غود، لوسائل إعلام محلية إنهما توجهتا إلى موقع عملية إنفاذ للهجرة "لدعم جيراننا"، وأضافت "كان لدينا صفارات، وكان لديهم أسلحة".

وقالت المدعية المحلية، ماري موريارتي، إن "هدفنا يجب أن يكون إجراء تحقيق شامل على المستوى المحلي". وأضافت "مكتب التحقيقات الفدرالي بحوزته حاليا، على سبيل المثال، سيارة السيدة غود، وفوارغ الرصاص، وإفادات الشهود".

وأطلقت موريارتي بوابة إلكترونية لجمع الأدلة، داعية إلى تقديم معلومات لجمع كل الخيوط المتاحة.

وتوسّعت الهوة بين السلطات المحلية والفدرالية، الجمعة، بعدما علقت وزيرة الزراعة الأميركية، بروك رولينز، دفع 129,2 مليون دولار من منح مالية زراعية فدرالية، وفق رسالة نشرتها على منصة إكس.

وتصادم مسؤولون فدراليون علنا مع سلطات مينيسوتا، على خلفية مزاعم بارتكاب مهاجرين صوماليين عمليات احتيال واسعة، للحصول على أموال من برامج مساعدات عامة، وخصوصا بعدما اتهمت رولينز المسؤولين المحليين بـ"غض الطرف" عن المشكلة.

وتواصلت التحركات الاحتجاجية الجمعة، مع تجمع مئات الأشخاص قرب منشأة فدرالية أصبحت نقطة محورية لاحتجاجات مناهضة لشرطة الهجرة، وسُجل اعتقال شخص واحد على الأقل.

ووقع اشتباك بين عناصر فدراليين مسلحين بأسلحة تطلق كرات الفلفل والغاز المسيل للدموع، وحشد صاخب من المتظاهرين.

وتعتزم العديد من منظمات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية، بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، تنظيم مئات الاحتجاجات الأخرى يومَي السبت والأحد.