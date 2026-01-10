تحليل إخباري: رهان ترامب النفطي وصعوبة الاستثمار في فنزويلا

فنزويلا، على رغم امتلاكها نحو خمس احتياطات النفط الدولية، لم تنتج سوى 1% من الإنتاج العالمي في العام 2024، ما يعكس اتساع الفجوة بين "الثروة على الورق" والقدرة الفعلية على الضخ والتصدير.

حض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شركات نفط عالمية كبرى على استغلال احتياطات فنزويلا الضخمة من الخام، خلال اجتماع عقده في البيت الأبيض، الجمعة، مع رؤساء مجموعات نفطية عديدة، بينها شركات أميركية، إضافة إلى "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية، في خطوة قال إنها قد تفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في قطاع النفط الفنزويلي.

تأتي هذه الدعوة من ترامب في سياق سياسي–أمني بالغ الحساسية، وسط تخوفات من أن ينعكس مباشرة على أي قرار استثماري طويل الأمد، في ظل أجواء العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اختطاف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ونقله من العاصمة كراكاس إلى الولايات المتحدة.

خلال الاجتماع، أعلن ترامب أن الشركات مستعدة لاستثمار "ما لا يقل عن 100 مليار دولار" في فنزويلا، ووعد رؤساءها بأنهم "سيتمتعون بأمان تام" أثناء العمل، من دون أن يوضح طبيعة الضمانات الأمنية، ومع استبعاد أي وجود عسكري أميركي لحماية عمليات استغلال النفط.

وبدا لافتًا في طرح ترامب، أنه تحدث عن آلية تشغيل تمنح واشنطن دورًا حاسمًا في الملف، إذ قال إن العمليات ستتم "برعاية الولايات المتحدة" التي ستقرر أي شركات نفط سيسمح لها باستغلال موارد البلاد، كما أعلن أن خطته لا تلحظ دورًا لكراكاس في اتخاذ القرار، موضحًا لرؤساء الشركات، أنه "ستتعاملون معنا مباشرة، وليس مع فنزويلا إطلاقًا، ولا نريدكم أن تتعاملوا مع فنزويلا".

تردد الشركات وذاكرة الخسائر

رغم خطاب البيت الأبيض، تعكس مواقف بعض الشركات الكبرى حذرًا واضحًا. فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"، دارين وودز، أنه لا ينوي التسرع في بدء استثمارات جديدة في فنزويلا، مشيرًا إلى أن أصول الشركة "صودرت مرتين" هناك، وأن العودة للمرة الثالثة "ستتطلب تغييرات جوهرية". واعتبر وودز أن الأطر القانونية والتجارية القائمة حاليًا في فنزويلا "غير مؤاتية للاستثمار".

في المقابل، قال نائب رئيس شركة "شيفرون" الأميركية، مارك نيلسون، إن الشركة "حريصة جدًا على مساعدة فنزويلا في بناء مستقبل أفضل"، من دون تفاصيل إضافية.

يشار هنا إلى أن "شيفرون" هي الشركة الأميركية الوحيدة التي تحظى برخصة للعمل في فنزويلا، بينما خرجت "إكسون موبيل" و"كونيكو فيليبس" من البلاد في العام 2007، بعدما رفضتا الامتثال لشروط فرضها الزعيم اليساري، هوغو تشافيز، وكانت تتضمن حصول الدولة الفنزويلية على حصة غالبية في أي نشاط مرتبط بالنفط.

احتياطات هائلة.. وإنتاج متواضع

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات مثبتة من النفط الخام في العالم، تتجاوز 300 مليار برميل، بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، متقدمة على السعودية وإيران. لكن هذه الوفرة لا تنعكس على الإنتاج، إذ لا يتجاوز الإنتاج الفنزويلي مليون برميل يوميًا، وفق المادة.

ويعزو تقرير لوكالة "ا ف ب"، نُشر الجمعة، هذا الواقع إلى عوامل متراكمة، بينها نقص الاستثمارات خلال عقود، والعقوبات الأميركية المفروضة منذ ولاية ترامب الأولى. كما يشير إلى تعقيدات تقنية وبيئية مرتبطة بطبيعة الخام الفنزويلي الذي يعد "لزجًا" أكثر من الخام الأميركي، ما يجعل تكريره أكثر تعقيدًا وكلفة وتلويثًا للبيئة.

كلفة التحديث ومخاوف الاستقرار

بحسب التقرير المُشار إليه أعلاه، يتطلب تحديث المنشآت النفطية في فنزويلا استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، في ظل مخاوف من عدم الاستقرار السياسي. وتذكر "ا ف ب" أن واشنطن تستبعد حاليًا إجراء انتخابات في البلاد، مفضلة التعامل مع الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز.

كما يبرز في التقرير حديث خبراء عن أن الاستثمار لا يتوقف عند حجم الاحتياطات، بل يرتبط بقابلية استخراجها وتطوير سلاسل الصناعة كاملة. وفي هذا السياق، يستشهد محلل النفط، رافايل كيروز، بـ"أعطال النظام الكهربائي" التي تلحق الضرر بالصناعة لتوضيح مشكلة "هيكلية"، ويلفت إلى أن مراحل الصناعة الخمس، الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، والنقل، تطرح إشكاليات متعددة أمام أي مستثمر محتمل. كما أشار إلى أن الشركات الأميركية الكبرى ما زالت تتذكر "بمرارة" خسائرها السابقة، وأنها "لا تثق" بالهيئات العامة الفنزويلية.

من جهته، قال المتخصص في شؤون الطاقة لدى "كاربون تراكر"، ريتش كوليت-وايت، إن "الحديث يكثر عن حجم الاحتياطات، لكن تغيب عن النقاش كيفية استخراجها بشكل مربح".

الحسابات الأميركية: النفط كسلاح سياسي داخلي

إلى ذلك، يربط التقرير بين اندفاعة ترامب نحو ملف فنزويلا النفطي ومسعاه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا الملف يمثل بندًا سياسيًا رئيسيًا. وفي هذا السياق، يذكر أن فنزويلا، على رغم امتلاكها نحو خمس احتياطات النفط الدولية، لم تنتج سوى 1% من الإنتاج العالمي في العام 2024، بحسب بيانات "أوبك"، ما يعكس اتساع الفجوة بين "الثروة على الورق" والقدرة الفعلية على الضخ والتصدير.

بين الوعد والواقع

في المحصلة، يكشف اجتماع البيت الأبيض عن محاولة لفتح مسار نفطي جديد في فنزويلا تحت مظلة أميركية، لكنه يصطدم بتحفظات شركات كبرى تشترط تغييرات "جوهرية" في بيئة الاستثمار، وبعقبات تقنية وبنيوية وسياسية تجعل قرار الدخول أو العودة إلى فنزويلا أكثر تعقيدًا من مجرد الإعلان عن رقم استثماري ضخم.