رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأميركي بالوسائل الدبلوماسية

أعلنت فنزويلا الجمعة، أنها بدأت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد أيام من اختطاف رئيسها من العاصمة كراكاس.

قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة الجمعة، إن بلادها ستواجه "العدوان" الأميركي بالسبل الدبلوماسية، فيما أعلنت حكومتها عن خطوات لاستئناف العلاقات مع واشنطن بعد اعتقال سلفها.

وأوردت ديلسي رودريغيز في بيان أنها ناقشت في اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والكولومبي غوستافو بيترو ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، "الهجوم الخطير والإجرامي وغير القانوني وغير المشروع" الذي شنته القوات الأميركية وأدى لاختطاف نيكولاس مادورو في 3 كانون الأول/يناير.

وأضافت "أكدت مجددا أن فنزويلا ستواصل مواجهة هذا العدوان عبر المسار الدبلوماسي"، وذلك بعيد إعراب واشنطن وكراكاس عن رغبتهما في استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقالت رودريغيز إن البلدين متفقان على "المضي قدما في برنامج تعاون ثنائي موسع" مع احترام السيادة والحوار.

وفي بيان منفصل، شكرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على "استعداده للمساهمة في تطوير أجندة حوار بين الولايات المتحدة وفنزويلا" على أساس الاحترام والقانون الدولي.

وأدت قطر دور الوسيط في المفاوضات بين فنزويلا والولايات المتحدة لسنوات، وعرضت بعد اختطاف مادورو وساطتها مجددا، داعية إلى "حل النزاعات من خلال الحوار".

وهذا أحدث مؤشر إلى التعاون في أعقاب اختطاف الزعيم اليساري وإعلان ترامب أنه "يتولى زمام الأمور" في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقال مسؤولون إن دبلوماسيين أميركيين زاروا كراكاس لمناقشة إعادة فتح السفارة الأميركية.

في الأثناء، تجمع أقارب قلقون خارج السجون الفنزويلية الجمعة في انتظار أحبائهم مع بدء السلطات إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهي خطوة قالت واشنطن إنها جاءت بدفع منها.

من هؤلاء ديلسيا كارو (50 عاما) التي قالت "عندما سمعت الخبر، انهرت"، موضحة أنها تنتظر إطلاق سراح زوجها نويل فلوريس الذي سُجن لانتقاده مادورو وفقا لها.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان، إن حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز "قررت بدء عملية دبلوماسية استكشافية مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية، تهدف إلى إعادة تركيز البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين".

بدوره، قال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين في كولومبيا المجاورة جون ماكنمارا، ومسؤولين آخرين، "سافروا إلى كاراكاس لإجراء تقييم أولي لاحتمال استئناف العمليات على مراحل".

وقالت فنزويلا إنها سترد بالمثل بإرسال وفد إلى واشنطن.

ترامب يتعهد باستثمارات في النفط

وأعلن ترامب الجمعة أنه ألغى موجة ثانية من الهجمات على فنزويلا بعد إعلان القيادة الجديدة في كراكاس اعتزامها التعاون مع واشنطن.

كما ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه قد يستخدم القوة مجددا لتحقيق مآربه في فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطات نفط مؤكدة في العالم.

وكتب عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تروث سوشال "تطلق فنزويلا سراح عدد كبير من السجناء السياسيين كدليل على 'سعيها للسلام' (...) بسبب هذا التعاون، ألغيت موجة ثانية متوقعة سابقا من الهجمات".

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها استولت على ناقلة نفط أخرى قرب فنزويلا في إطار الحظر النفطي الذي تفرضه عليها.

وقال ترامب إن شركات وعدت باستثمار 100 مليار دولار في قطاع النفط في فنزويلا الذي تدهورت بنيته التحتية جراء سنوات من سوء الإدارة والعقوبات.

وأعلن في وقت سابق عن خطة لبيع الولايات المتحدة ما بين 30 مليون و50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، على أن يقرر هو كيف ستستخدم الأموال.

ووعد بأن أي أموال تُرسل إلى كراكاس ستُستخدم لشراء منتجات أميركية الصنع حصرا.

إطلاق سراح سجناء

بدأت فنزويلا إطلاق سراح سجناء الخميس في أول بادرة من نوعها منذ أن قامت القوات الأميركية باختطاف مادورو في غارة دامية في 3 كانون الثاني/يناير.

ومن بين المفرج عنهم إنريكي ماركيز، المرشح السابق المعارض الذي واجه مادورو في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2024.

وقال رئيس البرلمان وشقيق الرئيسة بالوكالة، خورخي رودريغيز، إنه تم إطلاق سراح "عدد كبير من الرعايا الفنزويليين والأجانب" على الفور من أجل "التعايش السلمي".

وكان ترامب قد قلل في وقت سابق من شأن الديمقراطية كعامل محفز للهجوم، رغم أن الولايات المتحدة قالت لسنوات إن مادورو غير شرعي وأن الانتخابات شابتها عمليات تزوير.

لكن الرئيس الأميركي قال إنه سيلتقي الأسبوع المقبل زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي وصفها في وقت سابق بأنها "امرأة لطيفة للغاية" غير أنها تفتقر إلى "الاحترام" اللازم لقيادة فنزويلا.

وصرّح ترامب لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أنها ستأتي في وقت ما من الأسبوع المقبل، وأتطلع إلى إلقاء التحية عليها".

من جهته، قال المعارض المنفي إدموندو غونزاليس أوروتيا إن أي انتقال ديمقراطي في البلاد يتطلب الاعتراف بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقد أُعلن فوز مادورو في تلك الانتخابات، لكن عشرات الدول وخصوصا الغربية اعتبرت أن الاقتراع مزوّر.

تظاهرات في كراكاس

نفذت قوات خاصة أميركية عملية اختطاف نيكولاس مادورو، وقد أسفرت عن مقتل 100 شخص، بحسب حصيلة أعلنتها كراكاس.

ونقلت القوات الأميركية مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تهريب المخدرات.

ورغم تعهدها بالتعاون مع إدارة ترامب، شددت الرئيسة بالوكالة الخميس على أن بلدها "ليس تابعا أو خاضعا".

وتجمع متظاهرون غاضبون في شوارع كراكاس الجمعة مطالبين بالإفراج عن مادورو، علما أن مثل هذه التظاهرات تنظم يوميا.

وقالت المتظاهرة جوزفينا كاسترو (70 عاما) "لسنا مضطرين لإعطاء ترامب قطرة نفط واحدة بعد كل ما فعله بنا".

وأضافت "لقد مات إخوان لنا فنزويليون (في الهجوم)، وهذا أمر مؤلم".