غارات أميركية واسعة ضد تنظيم "داعش" في سورية

نفذت واشنطن ضربات قالت إنها "واسعة النطاق" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية، في إطار عملية الرد على مقتل جنديين ومترجم أميركيين في هجوم نفذ بتدمر الشهر الماضي.

أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات "واسعة النطاق" تستهدف تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية السبت، ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 أميركيين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكانت واشنطن قد أعلنت أن مسلّحا منفردا من التنظيم نفّذ هجوم تدمر في 13 كانون الأول/ ديسمبر والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين هم جنديان ومترجم مدني.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة "إكس"، إن "الضربات استهدفت تنظيم ’داعش’ في مختلف أنحاء سورية"، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار عملية "عين الصقر" التي أُطلقت "ردا على الهجوم الدامي لتنظيم ’داعش’ ضد قوات أميركية وسورية في تدمر" في 13 كانون الأول/ديسمبر.

وشنّت الولايات المتحدة والأردن ضربات في إطار العملية نفسها الشهر الماضي، موجّهة ضربات لعشرات الأهداف التابعة لتنظيم "داعش".

وهجوم تدمر هو الأول من نوعه منذ وصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة بعد إطاحة رئيس النظام السابق بشار الأسد في نهاية 2024.

وسيطر تنظيم "داعش" على مدينة تدمر في العامين 2015 و2016 في سياق تمدده في البادية السورية، قبل أن يخسرها لاحقا إثر هجمات لقوات النظام في حينه بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحلول 2019.

وتنتشر القوات الأميركية في سورية بشكل رئيسي في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية "قسد" في شمال وشمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تركز واشنطن وجودها العسكري على مكافحة التنظيم ودعم حلفائها المحليين.

وأعلن البنتاغون في نيسان/أبريل أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في سورية إلى النصف، علماً بأن العدد الإجمالي الحالي للقوات غير معروف رسميا.