مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية أوروبية تستبدل القوات الأميركية

يأتي هذا الاقتراح في وقت تتزايد فيه شكوك عدد من دول حلف شمال الأطلسي، "ناتو"، حيال قدرتهم على الاعتماد على واشنطن، بعد إعلان الأخيرة عزمها على ضم غرينلاند.

حضّ مفوّض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، الأحد، دول التكتل على النظر في تشكيل قوة عسكرية مشتركة، يمكن أن تحلّ مكان القوات الأميركية المنتشرة في القارة.

وطرح كوبيليوس فكرة إنشاء "قوة عسكرية أوروبية دائمة وقوية، قوامها مئة ألف جندي"، لتكون خيارا محتملا لحماية القارة بشكل أفضل.

وتساءل في خطاب ألقاه في السويد "كيف سنستبدل القوة العسكرية الأميركية الدائمة، والمؤلفة من مئة ألف جندي، والتي تشكّل العمود الفقري للقوة العسكرية في أوروبا؟".

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه شكوك الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي حيال الاعتماد على واشنطن، في ظل إصرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على ضم إقليم غرينلاند الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي.

ودفعت المخاوف حيال التزام ترامب تجاه أوروبا، دولا عدة في القارة إلى تكثيف جهودها لتدعيم جيوشها، لمواجهة التهديد الذي تمثّله روسيا.

وتُطرح أفكار بشأن إنشاء جيش أوروبي مركزي منذ سنوات، لكنها لا تحظى بتأييد كبير نظرا لتوجّس الدول من التخلّي عن إمرة جيوشها. في المقابل، تدفع واشنطن حلفاءها الأوروبيين نحو تحمّل مسؤولياتهم الأمنية بشكل أكبر، وقد لوّحت باحتمال نقل قواتها من أوروبا للتركيز على الصين.

وقال رئيس الحكومة الليتواني الأسبق، كوبيليوس "في أوقات كهذه، ينبغي ألّا نتهرّب من الأسئلة الأكثر إلحاحا، المتّصلة بجاهزيتنا الدفاعية المؤسسية".

ودعا إلى إنشاء "مجلس أمن أوروبي" يضم القوى الرئيسية، مع احتمال أن يشمل ذلك بريطانيا، يمكنه أن يؤدي دورا في اتّخاذ قرارات بشأن الدفاع، على أن تكون مهمته "مناقشة القضايا الأكثر أهمية على مستوى الدفاع".

وقال إن تركيز كيان كهذا يجب أن ينصبّ في المقام الأول على محاولة تغيير ديناميات الحرب في أوكرانيا، لضمان ألا تخسرها كييف.