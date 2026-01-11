واشنطن تتهم برلين بـ"ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية" مرتبطة بـ"كوفيد-19"

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تشهد العلاقات بين واشنطن وبرلين تدهورا وسط خلافات بشأن الكثير من الملفّات...

اتهم وزير الصحة الأميركي جون روبرت كينيدي الابن الحكومة الألمانية، بإجراء "ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية" ضد أطباء ومرضى، وذلك ربطا بجائحة كوفيد-19، الأمر الذي رفضته برلين بشدة في وقت تشهد العلاقات بين البلدين فتورا منذ عودة دونالد ترامب الى البيت الأبيض.

وفي مقطع فيديو نُشر السبت على منصة إكس، أعلن كينيدي أنّه بعث برسالة إلى نظيرته الألمانية نينا واركن طلب فيها "إنهاء الملاحقات ذات الدوافع السياسية".

واتهم ألمانيا بملاحقة أكثر من ألف طبيب أُفيد بأنّهم أصدروا استثناءات على صعيدي وضع الكمامات أو تلقي لقاح كوفيد، بالإضافة إلى آلاف من مرضاهم.

وقال الوزير الأميركي المشكّك في اللقاحات في مقطع الفيديو، إنّ "الحكومة الألمانية تنتهك الآن العلاقة المقدسة بين المريض والطبيب، وتستبدلها بنظام خطير".

وأضاف "لا ينبغي لأي ديموقراطية قائمة على الثقة والشفافية أن تسلك هذا الاتجاه".

من جانبها، ردت وزيرة الصحة الألمانية في بيان السبت، مؤكدة أنّ "تصريحات وزير الصحة الأميركي لا أساس لها من الصحة، وغير صحيحة من الناحية الواقعية ويجب رفضها".

وأضافت الوزيرة المحافظة أنّه خلال فترة الجائحة، لم يتعرّض الأطباء المعارضون للتلقيح لعقوبات جنائية، كما لم يتم منعهم من ممارسة المهنة أو تغريمهم.

وأشارت إلى أنّه لم تتم ملاحقة سوى حالات تزوير وثائق، مثل سجلات تطعيم مزيّفة.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تشهد العلاقات بين واشنطن وبرلين تدهورا وسط خلافات بشأن الكثير من الملفّات.

وأعربت إدارة ترامب مرارا عن دعمها لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف المؤيد لروسيا والمعارض للهجرة والمنتقد بشدة للاتحاد الأوروبي.

وبموازاة ذلك، اتهمت واشنطن مرارا عواصم أوروبية بالتعرّض لحرية التعبير، وهو ما ترفضه هذه العواصم باعتباره محاولات للتدخل.

وفي منشور على منصة إكس، قال وزير الصحة الألماني السابق كارل لوترباخ الذي تولى الحقيبة خلال فترة الجائحة، إنّه يتعيّن على جون روبرت كينيدي الابن "الاهتمام بالمشاكل الصحية في بلاده"، مشيرا إلى "انخفاض متوسط العمر المتوقع، والتكاليف (الصحية) الباهظة، وعشرات الآلاف من الوفيات المرتبطة بالمخدرات والجرائم".