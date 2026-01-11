وزير الصناعة الفرنسي يحض الاتحاد الأوروبي على حماية سوقه

لفت الوزير إلى أنه بسبب التباطؤ الداخلي في الصين، والإجراءات الحمائية التي اعتمدتها الولايات المتحدة، باتت "المنتجات الصينية تتدفّق إلى أوروبا". وإنه "يتعيّن

قال وزير الصناعة الفرنسي، سيباستيان مارتان، الأحد، إنه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي حماية سوقه الداخلية على نحو "أسرع وأكثر تنسيقا وفاعلية"، لا سيما في مواجهة تدفّق المنتجات الصينية.

ورأى مارتان في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية أن "المؤسسات الأوروبية يجب أن تنتقل من منطق إدارة السوق الداخلية إلى حماية حقيقية لها".

واعتبر الوزير أن "ذلك يفترض تعزيز الموارد المخصّصة لتحليل ممارسات المنافسة غير المشروعة، ومعالجة ملفات مكافحة الإغراق"، وأشار إلى أن تركيزه ينصبّ على "تعزيز" هذه الأدوات الحمائية.

وقال إن ذلك يتطلّب "دراسة كيفية تعزيز قاعدتنا الصناعية والإنتاجية"، وتحديد "الأولوية الأوروبية على نحو أوضح، من أجل إبراز خبراتنا بشكل أفضل، وتأمين سلاسل القيمة لدينا، ودعم وظائف القطاع الصناعي في قارتنا".

ولفت الوزير إلى أنه بسبب التباطؤ الداخلي في الصين، والإجراءات الحمائية التي اعتمدتها الولايات المتحدة، باتت "المنتجات الصينية تتدفّق إلى أوروبا".

وتابع قائلا إن "هذا الأمر يعزّز الطابع الملحّ لاستجابة أوروبية أسرع، وأكثر تنسيقا، وأكثر فاعلية".

وشدّد مارتان أن على الاتحاد الأوروبي ألا ينسخ السياسة الأميركية، إذ يجب "حماية بعض القطاعات الإستراتيجية"، من دون التحول إلى سياسة إغلاق اقتصادي شامل على غرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية على معظم المنتجات.

وتابع "يجب أن نكون قادرين على المنافسة على المستوى الدولي"، لكن ذلك "لا يعني بالضرورة فتح قارتنا بالكامل".