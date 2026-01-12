احتجاجات إيران: خامنئي يعدّ "الحشود الغفيرة" الداعمة "تحذيرا" للولايات المتحدة وارتفاع حصيلة القتلى

قُتل 648 متظاهرا على الأقل في حملة قوات الأمن الإيرانية لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وفق ما أفادت منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرّها في النرويج، محذّرة من أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

أشاد المرشد الإيرانيّ الأعلى، علي خامنئي، الإثنين، بـ"الحشود الغفيرة" التي شاركت في التظاهرات التي دعت إليها الحكومة الإيرانية دعما للسلطات، ردا على الاحتجاجات المناهضة لها، عادّا أنها تشكل "تحذيرا" للولايات المتحدة.

وقال خامنئي في بيان نشره التلفزيون الرسمي: "لقد استعرض الشعب الإيراني العظيم ذاته وعزيمته وهويّته في وجه الأعداء، وكان ذلك تحذيرا لساسة أميركا كي يضعوا حدا لخداعهم، وألا يراهنوا على المرتزقة الخونة".

وذلك بعدما حذّرت واشنطن من التدخل في حال تواصل قتل المتظاهرين في إيران.

(Getty Images)

وأضاف خامنئي: "إن هذه الحشود الغفيرة المفعمة بالعزيمة الراسخة، قد أبطلت مخططات الأعداء الأجانب التي كان من المقرر تنفيذها على أيدي المرتزقة في الداخل".

مقتل 648 متظاهرا على الأقل

وقُتل 648 متظاهرا على الأقل في حملة قوات الأمن الإيرانية لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وفق ما أفادت منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرّها في النرويج، محذّرة من أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدّم، تعليقا على حصيلة القتلى التي تحقّقت المنظمة من صحّتها إن "من واحب المجتمع الدولي حماية المتظاهرين المدنيين من القتل الجماعي على يد الجمهورية الإسلامية".

ولفتت المنظمة إلى أنه "بحسب بعض التقديرات قد يكون قُتل أكثر من ستة آلاف"، لكنّها حذّرت من أن حجب السلطات الإيرانية الإنترنت مدى نحو أربعة أيام يجعل من "الصعوبة بمكان التحقّق بشكل مستقل من هذه التقارير".

طهران تستدعي سفراء أربع دول أوروبية بشأن دعم الاحتجاجات

وفي سياق ذي صلة، استدعت السلطات الإيرانية، الإثنين، سفراء أو القائمين بأعمال كل من ألمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا في طهران، مبدية أسفها للدعم الذي عبرت عنه الدول المذكورة للمتظاهرين الإيرانيين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "نؤكد استدعاء السفراء الأوروبيين".

وأظهر مقطع فيديو دبلوماسيين يجلسون أمام شاشة عملاقة. وعرضت الخارجية الإيرانية أمامهم صورا قالت إنها توثق أعمال عنف قام بها متظاهرون.

وأفاد البيان الصادر عن الخارجية الايرانية والذي نقله التلفزيون الرسمي، بأن "هذه الأعمال تتجاوز التظاهرات السلمية وتُعد تخريبا منظما".

وطالبت طهران السفراء بإرسال الصور مباشرة إلى وزراء خارجية بلدانهم، و"سحب البيانات الرسمية الداعمة للمتظاهرين".

كما أكدت إيران أن "أي دعم سياسي أو إعلامي غير مقبول، ويمثل تدخلا سافرا في الأمن الداخلي للبلاد".

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الأحد، أنه يدعم "التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني".

ودعا السلطات في رسالة نشرها عبر منصة "اكس" إلى "ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المتظاهرين، والتخلي، تحت أي ظرف، عن الاستخدام المخزي لعقوبة الإعدام كإجراء قمعي".

وقال مصدر دبلوماسي لصحافيين، الجمعة، إن فرنسا "تتفهم التطلعات المشروعة للشعب الإيراني"، وتدعو السلطات الإيرانية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" في ردها على الاحتجاجات.