الاتحاد الأوروبي: الظروف لم تنضج بعد للحوار مع بوتين

الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الوقت لا يزال غير مناسب لفتح محادثات مع بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، رغم دعوات صدرت عن باريس وروما لإعادة التواصل مع موسكو، مشيرًا إلى غياب مؤشرات روسية على الاستعداد للانخراط بمسار سياسي جاد.

قال الاتحاد الأوروبي إن الظروف السياسية "لم تنضج بعد" لفتح حوار مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك في أعقاب تصريحات صدرت أخيرًا عن باريس وروما دعت إلى الحوار مع موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، باولا بينيو، الإثنين، إن "المباحثات ستجري في مرحلة ما، ومع الرئيس بوتين أيضًا"، لكنها أوضحت أن هذا الوقت "لم يحِن بعد"، على حد تعبيرها.

وأضافت أنه "يُنجَز الكثير على هذا الصعيد، لكن للأسف لا نرى في الوقت الراهن أي مؤشرات من الرئيس بوتين على استعداده للانخراط في هذه الجهود".

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي "لم يصل بعد إلى هذه المرحلة"، معربة عن أملها في أن تُفضي مثل هذه المباحثات مستقبلًا إلى تحقيق السلام في أوكرانيا.

وجاء موقف الاتحاد بعد أيام من تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة، جاء فيها أن الوقت قد حان لاستئناف الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، في ظل اقتراب حرب أوكرانيا من دخول عامها الرابع.

وسبق ذلك تصريح للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعا فيه أوروبا إلى وضع إطار للتواصل مع الكرملين خلال الأسابيع التالية، في إشارة إلى ضرورة بلورة مقاربة أوروبية موحّدة تجاه موسكو.

وتأتي هذه المواقف الصادرة عن دولتين نافذتين داخل الاتحاد الأوروبي في وقت يسعى فيه قادة التكتل إلى لعب دور أكثر تأثيرًا في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، ولا سيما تلك التي يقودها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكان ترامب قد التقى بوتين في ألاسكا خلال الصيف الماضي، كما أجرى معه عدة اتصالات هاتفية، في حين توجّه مبعوثون عنه إلى موسكو للقاء مسؤولين روس، في إطار مساعٍ دبلوماسية متكررة لبحث سبل إنهاء النزاع.

في المقابل، يُتوقع أن تواجه أي محاولة لإعادة فتح قنوات الحوار مع بوتين معارضة من دول في شرق أوروبا، ولا سيما تلك التي تتشارك حدودًا مباشرة مع روسيا، وتعبّر عن خشيتها من تهديدات روسية محتملة لأمنها القومي في حال تخفيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على موسكو.