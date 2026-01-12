الخارجية الإيرانية: قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة بين عراقجي وويتكوف

قال المتحدث الإيراني إن بلاده باتت أكثر استعدادا عسكريا مقارنة بالفترة السابقة، مؤكدا أنهم يعيشون في "منطقة يجب أن تبقى فيها العيون مفتوحة دائما".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن قنوات الاتصال بين الوزير عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، لا تزال مفتوحة، ويتم تبادل الرسائل عبرها كلما دعت الحاجة.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة طهران، الإثنين، أن بلاده لم تكن يوما الطرف الذي ينسحب من المفاوضات.

وأوضح أن إيران التزمت دوما بمبادئ التفاوض القائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

وأشار بقائي إلى وجود "أدلة واضحة" على دور أميركي وإسرائيلي في "أعمال العنف" التي تشهدها إيران حاليا.

ومضى قائلا، أن "الهدف الأساسي للولايات المتحدة بسياساتها التدخلية، وإسرائيل الصهيونية، هو إثارة الفوضى في إيران وخلق بيئة غير آمنة".

وقال المتحدث الإيراني إن بلاده باتت أكثر استعدادا عسكريا مقارنة بالفترة السابقة، مؤكدا أنهم يعيشون في "منطقة يجب أن تبقى فيها العيون مفتوحة دائما".

يُذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد صرح مؤخرا أن بلاده مستعدة سواء للحرب أو للمفاوضات، شريطة أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة، واقترحت التفاوض على اتفاق نووي، من دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول هذه الاتصالات.

وبدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.