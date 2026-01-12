المحكمة الدولية تنظر بقضية الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار

تعد هذه أول قضية إبادة جماعية تنظر فيها المحكمة بشكل متكامل منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات تتجاوز حدود ميانمار، وربما تمتد لتؤثر على قضايا مشابهة في محكمة العدل الدولية.

بدأت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، النظر في قضية تاريخية تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وتعد هذه أول قضية إبادة جماعية تنظر فيها المحكمة بشكل متكامل منذ أكثر من عقد، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات تتجاوز حدود ميانمار، وربما تمتد لتؤثر على قضايا مشابهة في محكمة العدل الدولية.

وقد رفعت دولة جامبيا، ذات الأغلبية المسلمة في غرب أفريقيا، القضية أمام المحكمة عام 2019، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين الغربية.

ففي عام 2017، شنت القوات المسلحة في ميانمار هجومًا أجبر نحو 730 ألف من الروهينغا على النزوح إلى بنغلادش، مع وقوع حالات قتل واغتصاب وحرق متعمد، وهو ما وصفته بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بأنه "أعمال إبادة جماعية".

وتنفي ميانمار الاتهامات، معتبرة هجومها العسكري حملة مشروعة لمكافحة الإرهاب ردا على هجمات مسلحين من الروهينغا.

كما رفضت زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي الاتهامات في جلسات الاستماع الأولية عام 2019، ووصفتها بأنها "ناقصة ومضللة".

وستستمر جلسات الاستماع في المحكمة لمدة ثلاثة أسابيع، وستكون مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام حفاظا على خصوصية الضحايا.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الجلسات قد تضع سوابق حاسمة لكيفية تعريف الإبادة الجماعية وإثباتها ومعالجة الانتهاكات.

وتشهد ميانمار منذ عام 2021 اضطرابات متصاعدة بعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية وقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، مع استمرار تمرد مسلح في أنحاء البلاد وانتقاد دولي واسع للانتخابات الجارية فيها لافتقارها للنزاهة.