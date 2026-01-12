ترامب يحذّر من "فوضى عارمة" إذا أبطلت المحكمة العليا التعرفات الجمركية

الرئيس الأميركي يحذّر من تداعيات مالية واقتصادية واسعة في حال قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعض التعرفات الجمركية التي فرضتها إدارته، معتبرًا أن إبطالها قد يكلّف الولايات المتحدة مئات المليارات وربما تريليونات الدولارات.

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، من تداعيات "فوضى عارمة" في حال قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية بعض التعرفات الجمركية التي فرضتها إدارته، معتبرًا أن قرارًا من هذا النوع قد يكلّف الولايات المتحدة مبالغ مالية هائلة.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن واشنطن قد تضطر إلى دفع "مئات مليارات الدولارات" لشركات أميركية، إذا أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها على دول عدة، والتي وصفها بأنها تشكّل "العمود الفقري" لسياسته الاقتصادية.

وأضاف أن هذه المبالغ "لا تشمل التعويضات" التي قد تطالب بها دول وشركات مقابل استثمارات أُنجزت، بحسب تعبيره، بهدف تمكينها من تجنّب سداد الرسوم.

وأشار ترامب إلى أنه عند احتساب هذه الاستثمارات، فإن الكلفة قد ترتفع إلى "تريليونات الدولارات"، محذرًا من أن ذلك سيقود إلى "فوضى عارمة"، ومضيفًا أن "من شبه المستحيل على بلدنا تحمّل هذا العبء".

وتستعد المحكمة العليا لإصدار قرارات، الأربعاء، في عدد من الملفات، من بينها القضية المتعلقة بالتعرفات الجمركية التي نوقشت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وخلال المرافعات الشفوية، عبّر القضاة عن شكوك بشأن قانونية استخدام ترامب صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم "متبادلة" على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى جانب تعرفات مرتفعة على المكسيك وكندا والصين.

وأثار عدد من القضاة المحافظين الستة، إضافة إلى القضاة الليبراليين الثلاثة، تساؤلات حول ما إذا كان قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، الذي استند إليه ترامب، يمنح الرئيس صلاحية فرض تعرفات جمركية من هذا النوع.

ولا يشمل النظر القضائي الرسوم التي فُرضت على قطاعات محددة، مثل الصلب والألمنيوم وصناعة السيارات. ويُذكر أن ترامب رفع المتوسط الفعلي للتعرفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وكان قد حذّر مرارًا من "كارثة اقتصادية" في حال أُبطلت هذه الإجراءات.