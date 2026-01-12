حكومة غرينلاند لا تقبل بأي شكل السعي الأميركي "للاستيلاء" عليها... ترامب: دفاعهم زلاجتان تجرهما كلاب

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة ستضم غرينلاند "بطريقة أو بأخرى" قائلا "إذا لم نسيطر عليها، فستفعل ذلك روسيا أو الصين"، فيما شدّدت الجزيرة أنها لا تقبل بأي شكل السعي الأميركي "للاستيلاء" عليها.

أعلنت حكومة غرينلاند، اليوم الإثنين، أن الجزيرة لا تقبل "بأي شكل" السعي الأميركي "للاستيلاء" على أراضيها المترامية، و"ستكثف جهودها" لضمان الدفاع عن هذه الأراضي في إطار حلف شمال الاطلسي.

وقالت الحكومة في بيان، إن "الولايات المتحدة كررت سعيها للاستيلاء على غرينلاند. لا يمكن للائتلاف الحكومي في غرينلاند أن يقبل هذا الأمر بأي شكل"، مؤكدة أنها "ستكثف جهودها ليندرج الدفاع عن غرينلاند في إطار ناتو".

ترامب: سنضمّها "بطريقة أو بأخرى"

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة ستضم غرينلاند "بطريقة أو بأخرى" قائلا "إذا لم نسيطر عليها، فستفعل ذلك روسيا أو الصين".

وقال ترامب من الطائرة الرئاسية، أمس الأحد، إن "على غرينلاند إبرام صفقة، لأنها لا تريد أن تسيطر عليها روسيا أو الصين".

وأضاف أن "إبرام صفقة هو الجزء السهل، لكننا سنحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى".

وقال بنبرة ساخرة: "دفاعهم يعتمد أساسا على زلاجتين تجرهما كلاب. هل تعلمون ذلك؟ هل تعلمون ما هو دفاعهم؟ زلاجتان تجرهما كلاب".

وتابع: "نرى في الوقت نفسه مدمرات وغواصات روسية وصينية في كل مكان".

وقال "لن نسمح بحدوث ذلك، وإذا أثر ذلك على حلف ناتو، فليكن. لكن كما تعلمون، هم بحاجة إلينا أكثر مما نحن بحاجة إليهم".

الدنمارك التي تنتمي إليها غرينلاند عضو في حلف شمال الأطلسي، وسبق أن حذرت رئيسة الحكومة الدنماركية، ميته فريدريكسن، من أن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي والغنية بالمعادن ستعني "نهاية كل شيء"، بما في ذلك نظام الأمن القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

"ناتو" يبحث "الخطوات التالية" لتعزيز أمن المنطقة القطبية الشمالية

وفي سياق ذي صلة، أعلن مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الإثنين، أن التحالف يعمل على سبل تعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية، فيما تسعى أوروبا للتصدّي إلى مطامع الرئيس الأميركي في غرينلاند.

وقال روته للصحافيين خلال زيارة لزغرب: "نعمل حاليا على الخطوات التالية لنضمن حماية جماعية لما هو على المحكّ".

وقد أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدمة في أوساط التحالف المؤلّف من 32 دولة برفضه استبعاد اللجوء إلى القوّة للسيطرة على غرينلاند ذات الحكم الذاتي والتابعة للدنمارك العضو في ناتو.

وبرّر ترامب موقفه بالحاجة إلى تعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية (أركتيكا) في وجه مطامع الصين وروسيا.

وقال روته "كلّ الحلفاء يتّفقون على أهميّة أركتيكا والأمن فيها لأننا ندرك أن فتح مسالك بحرية يشكّل خطرا لتزايد أنشطة الروس والصينيين".

وتابع "نبحث راهنا الخطوات التالية في هذا الصدد لنعرف كيف لنا أن نتابع" المسار.

وأفادت مصادر في ناتو أن بعض أعضاء التحالف يطرحون أفكارا متعدّدة، منها إيفاد بعثة جديدة إلى المنطقة. غير أن النقاشات لا تزال في مراحل أوّلية وما من مقترحات ملموسة على الطاولة.

وأعرب الزعماء الأوروبيون عن تأييدهم للدنمارك في مواجهة المطامع الأميركية في غرينلاند.

ومن المرتقب أن يعقد وزيرا الخارجية في الدنمارك وغرينلاند اجتماعا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذا الأسبوع.

وقد نبّهت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن من أن قيام واشنطن بشنّ هجوم عسكري على غرينلاند سيشكّل نهاية التحالف.

وردّ ترامب بالقول إنه جعل ناتو أقوى من خلال دفع الأعضاء على زيادة الإنفاق الدفاعي. وكتب في منشور على الإنترنت "أنا من أنقذ ناتو!".