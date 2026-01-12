وزير الخارجية الإيراني: الاحتجاجات تحولت من مظاهرات سلمية إلى "حرب إرهابية" على البلاد

أكد الوزير أن إيران تمتلك أدلة تثبت أن بعض المتظاهرين أطلقوا النار على قوات الأمن والمدنيين لرفع عدد الضحايا، مشيرا إلى تسجيلات صوتية ورسائل وصلت للإرهابيين تأمرهم بالهجوم على المدنيين وقوات الأمن.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح الإثنين، أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ 28 كانون الأول/ديسمبر، والتي بدأت كمظاهرات للتجار هادئة ومشروعة وفق الدستور، دخلت مرحلة جديدة منذ الثاني من كانون الثاني/يناير بعد تحولها نحو العنف.

وأوضح عراقجي أن الحكومة بدأت فورا محادثات مع المعنيين واستماعا لمطالب المحتجين، وتعاملت قوات الأمن بهدوء في المرحلة الأولى من المظاهرات.

لكنه أشار إلى أن المظاهرات تحولت لاحقا إلى عنف مع دخول مجموعات إرهابية مسلحة إلى صفوف المتظاهرين لتحريف المسيرات عن مسارها الأصلي.

وأكد الوزير أن إيران تمتلك أدلة تثبت أن بعض المتظاهرين أطلقوا النار على قوات الأمن والمدنيين لرفع عدد الضحايا، مشيرا إلى تسجيلات صوتية ورسائل وصلت للإرهابيين تأمرهم بالهجوم على المدنيين وقوات الأمن.

وأضاف أن معظم الذين قضوا في المظاهرات تعرضوا لإطلاق النار من الخلف، كما تم استهداف مبان حكومية، مقار للشرطة، ومحال تجارية، مع توزيع أسلحة على المتظاهرين.

واعتبر عراقجي أن ما يجري حاليا لم يعد مظاهرات سلمية، بل "حرب إرهابية على البلاد"، وانتقد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح اليوم الإثنين إن القيادة الإيرانية تواصلت مع إدارته في محاولة لفتح باب التفاوض، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية داخل إيران وتلويحه باتخاذ خطوات عسكرية محتملة.

وأوضح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أن قادة إيران اتصلوا به يوم الأحد، وأضاف: "يجري الإعداد لاجتماع… إنهم يريدون التفاوض"، لكنه حذر في الوقت نفسه من إمكانية التحرك قبل عقد الاجتماع إذا اقتضت الضرورة.