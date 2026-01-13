الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا في سلفيت ويُخطر بوقف البناء بمنازل شرق قلقيلية

أفادت مصادر محلية بأن "جرافات إسرائيلية اقتحمت المنطقة الواقعة بين بلدتي بروقين وكفر الديك، وشرعت في هدم منزل المواطن شريف فتحي علي أحمد المكون من طابقين، بدعوى البناء دون ترخيص".

هدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة كفر الديك بسلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وأفادت مصادر محلية بأن "جرافات إسرائيلية اقتحمت المنطقة الواقعة بين بلدتي بروقين وكفر الديك، وشرعت في هدم منزل شريف فتحي علي أحمد المكون من طابقين، بدعوى البناء دون ترخيص".

جرّافات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة كفر الديك بسلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت المصادر أن "العائلة أجبرت على إخلاء المنزل منذ عدة أشهر، بعد إبلاغها بنية الهدم".

وقالت إن القوات الإسرائيلية أبلغت عائلة أخرى في البلدة، نيّتها هدم منزلها اليوم، للذريعة نفسها، غير أنها انسحبت من دون هدمه.

وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف أعمال البناء في منازل ومنشآت في عزبة الطبيب شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عزبة الطبيب من مدخلها الغربي الرئيسي، وسلّمت إخطارات بوقف البناء في عدد من المنازل والمنشآت التجارية الواقعة على طول الشارع الواصل بين العزبة وبلدة عزون، بلغ عددها ما لا يقل عن عشرة إخطارات.

وأضافت المصادر أنه عُرف من بين أصحاب الإخطارات: منزل ومخازن لعاطف محمد مصطفى ونجله محمد، ومنشأة تجارية عبارة عن مخزن للباطون، لساجي فهمي طبيب، بالإضافة إلى مخازن تجارية لساري دحبور، ومنشأة تجارية لرزق طبيب، ومنشأة تجارية عبارة عن مخزن لشخص من عائلة الحوتري.

وأشارت المصادر إلى أن المنشآت المستهدفة تقع في المنطقة المسماة "ج"، رغم أنها ضمن المخطط الهيكلي لعزبة الطبيب، الذي جرى التصديق عليه في نهاية عام 2016.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفّذت السلطات الإسرائيلية 538 عملية هدم خلال 2025، استهدفت نحو ألف و400 منزل ومنشأة، "في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية، تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للأهالي".

وقتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة الغربية والقدس، ما لا يقل عن ألف و106 أشخاص، وأصابوا نحو 11 ألفا، بالإضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.