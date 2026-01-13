قتلى جرحى بهجوم روسي قرب خاركيف وسط هجمات بالصواريخ والمسيرات

يأتي هذا التصعيد بعد نحو أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة بشكل يومي، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة في ذروة الشتاء القارس.

أسفرت غارات جوية روسية ليل الإثنين الثلاثاء عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين قرب مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف صباح الثلاثاء على منصة تلغرام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكانت حصيلة أولية قد أشارت إلى مقتل شخصين، بعد تحذير السكان من تهديد طائرات مسيرة معادية. وأفاد مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف بأن القوات الروسية قصفت مبنى تابع لشركة البريدية "نوفا بوشتا"، حيث أظهر مقطع فيديو فرق الإنقاذ تبحث بين الأنقاض وتقوم بإجلاء شخص على نقالة.

كما استهدفت غارة جوية بمسيّرة مصحة للأطفال داخل العاصمة الإقليمية، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابات.

وفي مناطق أخرى، شنت روسيا هجمات متفرقة شملت وسط أوديسا، حيث أصيب خمسة أشخاص على الأقل وألحق الهجوم أضرارا بمبانٍ سكنية ومستشفى، بينما أُبلغ عن انفجارات في زابوريجيا وكييف نتيجة هجوم صاروخي باليستي.

ويأتي هذا التصعيد بعد نحو أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة بشكل يومي، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة في ذروة الشتاء القارس.

واشنطن تندد بصاروخ أوريشنيك الروسي وزيلينسكي يحذر من

نددت الولايات المتحدة باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك الفرط صوتي في هجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي، ووصفت ذلك بأنه "تصعيد خطر ولا يمكن تفسيره".

جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، حيث أكدت تامي بروس، نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن الصاروخ سقط في منطقة أوكرانية قريبة من الحدود مع بولندا وحلف شمال الأطلسي، محذرة من أن الهجمات الروسية المتصاعدة على منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية تشكل تهديداً خطيراً.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ استهدف منشأة للصناعات الجوية في لفيف غربي أوكرانيا، مشيرة إلى أن مصنع الدولة لإصلاح قطاع الملاحة الجوية تم وضعه خارج الخدمة.

وأوضحت موسكو أن الضربة جاءت رداً على استهداف أوكرانيا لمقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شمال غرب روسيا.

في السياق ذاته، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من استعداد روسيا لشن هجوم كبير آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، قد يتضمن استخدام طائرات مسيرة لتعطيل منظومات الدفاع الجوي، تليها رشقات صاروخية.

ودعا زيلينسكي المواطنين إلى الالتزام التام بصفارات الإنذار الجوي، موضحاً أن موسكو قد تسعى للاستفادة من موجة البرد القارس التي تشهدها البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر خلال الليل.