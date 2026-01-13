ما هي العوامل الرئيسيّة في تحديد مستقبل إيران في ظل الاحتجاجات والتهديد الأميركيّ؟

تبقى العوامل الداخلية، لا سيما حدوث انشقاقات بصفوف الجيش أو خلافات في الدائرة المقرّبة من المرشد الأعلى، المعيار الأساسي لزعزعة استقرار الحكم، فيما تتزايد الضغوط الدولية على طهران، إن من خلال التصريحات، أو التهديدات، أو المطالبات بوقف قمع المظاهرات.

تفرض الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين في إيران، لا سيّما نظرا إلى حجمها واتساع نطاقها، تحديات هي الأصعب منذ أعوام على قيادة البلاد، وبخاصّة في ظلّ تهديدات أميركيّة متتالية، باحتمالية توجيه ضربة عسكرية إليها، ما قد يؤدي إلى "تبادل ضربات" مع إسرائيل، التي "تقف في موقع المترقّب" لأي تحرّك أميركيّ محتمل؛ لكن يبقى من السابق لأوانه التكهّن، بما إذا كانت ستطيح بنظام الحكم، بحسب محلّلين.

وبدأت التحركات أواخر كانون الأول/ ديسمبر، بإضراب لتجار في طهران على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت إلى حراك حاشد في مدن عدة، يرفع شعارات سياسية على رأسها تغيير نظام الحكم، القائم منذ "الثورة الإسلامية" التي أطاحت بالشاه في عام 1979.

وأطلقت السلطات حملة قمع تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل المئات. في المقابل، نزل الآلاف إلى الشوارع، أمس الإثنين، بدعوة من الحكومة، تأييدا للسلطات، وعلى رأسها المرشد الأعلى، علي خامنئي.

وتقول الأستاذة في معهد العلوم السياسية في باريس، نيكول غراييفسكي: "قد تُعدّ هذه الاحتجاجات أخطر تحدٍ يواجه الجمهورية الإسلامية منذ سنوات، سواء من حيث الحجم أو مطالبها السياسية الصريحة".

وتضيف أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاحتجاجات ستطيح بالقيادة الإيرانية، نظرا إلى "العمق والقدرة على الصمود التي يتمتع بها جهاز القمع في إيران"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عنها.

انبعاث النيران من شوارع أغلقها متظاهرون وأضرموا النار وسطها (Getty Images)

بدوره، يقول الأستاذ في جامعة أوتاوا، توماس جونو: "في هذه المرحلة، لا أرى سقوط النظام وشيكا. ومع ذلك، ثقتي بهذا التقييم هي أقل مما كانت عليه"، أثناء تحركات احتجاجية سابقة.

وفي ما يأتي العوامل الرئيسية التي يرى محلّلون أنها ستحدد ما إذا كانت قيادة إيران، ستتمكن من مواصلة الإمساك بمقاليد الحكم؛

تواصُل الاحتجاجات ونقطة اللاعودة

يرى توماس جونو أن عاملا أساسيا هو "ببساطة حجم الاحتجاجات، فهي تتزايد، لكنها لم تبلغ بعد الكتلة (البشرية) الحرجة، التي تمثل نقطة اللاعودة".

واعتبارا من مساء الخميس، الثامن من كانون الثاني/ يناير، تحوّلت الاحتجاجات التي كانت تقتصر على تجمعات محدودة في مدن متوسطة الحجم، إلى مسيرات يومية حاشدة في طهران ومدن كبرى.

وكانت هذه التحركات الأبرز في إيران منذ احتجاجات أواخر العام 2022، التي بدأت عقب مقتل الشابة مهسا أميني، أثناء توقيفها من قِبل "شرطة الأخلاق".

وسبق لإيران أن شهدت احتجاجات واسعة النطاق، وسياسية الطابع، عقب إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

ومنذ ليل الخميس الماضي، فرضت السلطات في إيران حجبا شاملا على الاتصال بالإنترنت. ونتيجة لذلك، تراجع عدد المقاطع المصوّرة التي تم تداولها للاحتجاجات، ما يجعل من الصعوبة بمكان، تقدير حجم التحرّكات على الأرض.

ويرى المحاضر في جامعة "ييل" الأميركية، آرش عزيزي، أن "المتظاهرين لا يزالون يعانون من عدم امتلاك شبكاتٍ منظمة ومتينة، قادرة على الصمود في وجه القمع".

ويضيف أن أحد الخيارات سيكون "تنظيم إضرابات في قطاع إستراتيجي"، لكن ذلك يتطلب قيادة لا تزال مفقودة.

ما دور النّخبة القياديّة؟

وفي حين تبقى للشارع أهميته، يرى محلّلون أن فُرَص حدوث تغيير تبقى ضعيفة في غياب تصدّعات داخل هيكل القيادة، وبخاصة في شقّيه الأمني والعسكري.

المرشد الإيرانيّ الأعلى، خامنئي (Getty Images)

ولم تسجَّل أي مؤشرات على ذلك بعد. وكررت مختلف ركائز السلطات الإيرانية من الرئيس إلى مجلس الشورى إلى الحرس الثوري، خطابا يلتزم بالخطوط التي حدّدها المرشد الأعلى، الجمعة الماضي، لا سيمّا "عدم التراجع" في وجه "المخربين" و"مثيري الشغب".

وتقول غراييفسكي إنه "في الوقت الراهن، لا دلائل واضحة على انشقاقات عسكرية أو انقسامات بين النخب العليا في النظام. تاريخيا، تُعد تلك مؤشرات حاسمة على ما إذا كان يمكن لحركة احتجاجية، أن تُفضي إلى انهيار النظام".

ويرى مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية" في الولايات المتحدة، جايسون برودسكي، أن الاحتجاجات "تاريخية"، لكن "سقوط النظام سيتطلّب عوامل مختلفة"، من بينها "انشقاقات في أجهزة الأمن، وتصدعات داخل النخبة السياسية للجمهورية الإسلامية".

تدخُّل عسكريّ أميركيّ أو إسرائيليّ

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتدخُّل عسكريا على خلفية حملة القمع. وسبق للولايات المتحدة أن قصفت منشآت نووية، خلال الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو.

وأسفرت تلك الحرب عن مقتل عدد من القيادات العسكرية والعلماء النوويين في إيران، وكشفت عن اختراق استخباراتيّ إسرائيليّ واسع داخل إيران.

ويرجّح محلّلون أن تقلب ضربات أميركية الأمور رأسا على عقب.

وأعلنت طهران، أمس الإثنين، أنها تبقي قناة تواصل "مفتوحة" مع واشنطن، رغم أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين الطرفين، منذ ما بعد الثورة الإسلامية.

وترجّح غراييفسكي أن "تدخّلا عسكريّا أميركيّا مباشرا، سيغيّر مسار الأزمة بشكل جوهري".

بدوره، يرى جونو أن "النظام أكثر عرضة للخطر مما كان عليه، داخليا وجيوسياسيا، منذ أسوأ سنوات الحرب مع العراق" في الثمانينيات.

معارضة منظمة

واضطلع رضا بهلوي، نجل الشاه محمد رضا الذي أطاحته الثورة الإسلامية، بدور أساسي في الدعوة إلى التظاهر عبر مقاطع فيديو من مقرّ إقامته في الولايات المتحدة. وردّد كثر من المحتجين هتافات مؤيدة للحكم الملكي.

(Getty Images)

لكن في غياب معارضة سياسية فعلية داخلية، لا يزال إيرانيو الخارج منقسمين بين أطراف تخاصم بعضها بعضا، بقدر ما تناهض السلطات الإيرانية.

ويبرز عزيزي الحاجة "إلى ائتلاف قيادي يمثّل طيفا واسعا من الإيرانيين، لا فصيلا سياسيا واحدا فقط".

دور خامنئي

ويقود خامنئي إيران، منذ عام 1989، وتولّى منصب المرشد الأعلى، عقب رحيل مؤسسها الإمام الخميني.

وهدّد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون مرارا باغتيال المرشد الإيرانيّ، وبخاصة خلال الحرب في حزيران/ يونيو.

ويتولّى مجلس خبراء القيادة في إيران انتخاب المرشد الأعلى. لكن التقديرات تتفاوت بشأن الشخصية القادرة على خلافة خامنئي. وفي حين تطرح تقارير اسم نجله مجتبى، ترجّح أخرى أن تؤول القيادة إلى مجموعة بدلا من فرد واحد.

ويرجّح جونو أن يؤدي اللجوء إلى خيار وسطيّ بين الوضع الراهن، والتغيير الكامل "إلى استحواذ الحرس الثوريّ (على السلطة) بشكل شبه رسميّ".

كيف تستطيع حركة الاحتجاج زعزعة الحكم؟

وفي حين يتحدى آلاف المتظاهرين في شوارع إيران، السلطات بشكل غير مسبوق، يرى محلّلون أن الأمر يتوقف على احتمال ظهور انقسامات داخلية.

وبدا محلّلون حذرين جدا بشأن ما قد تسفر عنه هذه التظاهرات، نظرا للتماسك الذي أظهرته السلطات حتى الآن. لكنهم أشاروا إلى أن الاحتجاجات تتصاعد باطّراد منذ انطلاقها في 28 كانون الأول/ ديسمبر.

ورأى الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، كليمنت ثيرم، أن "هذه الحركة تتميّز بأنها تجمع بين كل الحركات السابقة: الانتفاضات الاقتصادية، والانتفاضات من أجل المساواة بين الرجال والنساء، والانتفاضات الطلابية، وانتفاضات الطبقة الوسطى المهمّشة حاليا".

وعدّ جيسون برودسكي، من منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، أن هذه التظاهرات "تاريخية"، وكلما طالت مدتها "زادت من زعزعة استقرار النظام".

كيف يمكن أن تؤثّر العوامل الداخلية وبضمنها الاقتصادية؟

وتبقى العوامل الداخلية، لا سيما حدوث انشقاقات داخل صفوف الجيش و/أو خلافات في الدائرة المقرّبة من المرشد الأعلى، المعيار الأساسي لزعزعة استقرار الحكم.

وأكد كليمنت ثيرم أن "تفكّك الجهاز الأمني"، و"التعاطف مع المتظاهرين"، قد يؤديان إلى هذا السقوط.

وتساءل "إلى أي مدى ستستمر قوات الأمن في إطاعة الأوامر، وإطلاق الذخيرة الحية على الحشود؟"، فيما حصد القمع أرواح المئات، بحسب منظمات حقوقية عدة.

(Getty Images)

وأضاف أنه "في الوقت الراهن، لا يوجد أي تغيير جذري على مستوى قوات الأمن، ولا تعاطف مع المتظاهرين".

كما لا مؤشرات واضحة حاليا إلى انقسامات في صفوف الحرس الثوري الإيراني.

وبشأن ذلك، قالت نيكول غراجيفسكي، إنه "إذا انشق أفراد من الأجهزة الأمنية أو النخب السياسية القيادية، أو إذا استولى المتظاهرون على مؤسسات حكومية رئيسية واحتفظوا بها، فسيدلّ ذلك على تحوّل كبير في ميزان القوى".

وأشارت في المقابل إلى أنه "من غير المرجّح أن تكون تظاهرات جماهيرية، مهما حظيت بدعم كبير، كافية من دون وجود انقسامات في أعلى الهرم، وداخل المؤسسات التي عُهد إليها قمع المعارضة".

وسرعان ما امتدت المظاهرات التي بدأت في 28 كانون الأول/ ديسمبر من خلال إضراب لتجار في طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية إلى أفقر مناطق البلاد في الغرب.

ويواجه ملايين الإيرانيين وبينهم أبناء الطبقة المتوسطة، أزمة اقتصادية حادة، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بوتيرة متسارعة.

ورأى ثيرم أن "الجمهورية الإسلامية عالقة في حلقة مفرغة، فكلما زاد قمعها، ازداد الوضع الاقتصادي سوءا"، ما يزيد الاستياء الشعبيّ، وضعف الجهاز الحاكم.

عوامل خارجيّة وتزايُد الضغط الدوليّ

وتتزايد الضغوط الدولية على طهران، إن من خلال التصريحات، أو التهديدات، أو المطالبات بالكفّ عن قمع المظاهرات، أو حتى من خلال استدعاء سفراء لطهران.

وهدّد الرئيس الأميركي، ترامب، الأسبوع الماضي، بـ"ضرب إيران بقوة" إذا قمعت السلطات المتظاهرين.

وكرّر تهديداته، أوّل من أمس، الأحد، قائلا: "ندرس بعض الخيارات القوية جدا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، السلطات الإيرانية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضروري أو غير المتناسب" ضد المتظاهرين.

متظاهرون مؤيّدون للسلطات (Getty Images)

وبحسب بيان صدر عن الأمم المتحدة، أعرب غوتيريش، عن صدمته "إزاء التقارير عن العنف والاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين في مواقع متعددة" من البلاد.

وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، إن النظام الإيراني يعيش "أيامه وأسابيعه الأخيرة"، في ظل اتهام السلطات الإيرانية باستخدام العنف لقمع احتجاجات واسعة في البلاد.

كما استدعت إسبانيا، اليوم، السفير الإيراني لديها، لإبداء "الاستنكار والإدانة الشديدين" لحملة القمع التي تقوم بها سلطات طهران للاحتجاجات، والتي أسفرت وفقا لمنظمات حقوقية عن مقتل المئات.

وقال أراش عزيزي من جامعة "ييل" الأميركية، إنه "من المحتمل أن يقوم أفراد في النظام، تحت الضغط المشترك للاحتجاجات الداخلية والتهديدات الخارجية من الولايات المتحدة وإسرائيل، بعمل يكون بمثابة انقلاب بحيث يغيرون سياسات النظام وبناه الأساسية. وهذا يعني أيضا سقوط النظام".

وفي ما يتعلّق بالتدّخلات الخارجية، أعلنت طهران، اليوم، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أرسلتا مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابيّ إلى إيران، لتنفيذ هجمات استهدفت المواطنين وقوات الأمن.

وقال رئيس الأركان العامة الإيراني، عبد الرحيم موسوي، في تصريح للصحافيين، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل، أرسلتا عناصر من تنظيم داعش إلى إيران، تعويضا عن هزيمتهما في حرب الأيام الاثني عشر. وشنّ هؤلاء المرتزقة هجمات على الشعب الإيراني وقوات الأمن، أسفرت عن استشهادهم".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن قوات الأمن في بلاده، تعاملت مع المتظاهرين بـ"ضبط النفس"، مضيفا: "لن تسمح إيران بانتهاك وحدة أراضيها وسيادتها. وعلى العدو أن يعلم أن قوات الأمن الإيرانية لن تسمح لأي إرهابي بالنزول إلى الشوارع".