موسكو: غرينلاند قد تصبح روسيّة عبر استفتاء إذا لم يسرع ترامب لضمّها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن غرينلاند قد تُقرر الانضمام إلى روسيا عبر استفتاء شعبي، إذا لم يُسرع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى ضمها.

جاء ذلك في تدوينة نشرها، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علق فيها على مبادرات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند.

وأشار ميدفيديف إلى أن الخطوات الأميركية بشأن غرينلاند، قد تكون مفيدة لتغيير "المناخ العالمي".

وأضاف: "لكن على ترامب الإسراع، فبحسب معلومات غير مؤكدة، قد يُجرى استفتاء مفاجئ خلال أيام، ويُمكن لجميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة التصويت للانضمام إلى روسيا. وحينها سينتهي كل شيء".

وسبق لترامب القول: "إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين. ولن يحدث ذلك ما دمتُ رئيسا. والوجود العسكري وحده لا يكفي، بل يجب السيطرة عليها".

ولفت ترامب إلى وجود غواصات صينية وروسية وسفن حربية أخرى حول غرينلاند، وأن واشنطن "ستستعيد غرينلاند بأي طريقة كانت".

وعندما سُئل عما إذا كانت رغبتهم في ضم غرينلاند ستؤثر سلبا على وحدة حلف "ناتو"، أجاب ترامب: "إنهم بحاجة إلينا أكثر مما نحن بحاجة إليهم".

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.