يونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت قذائف قرب قواتنا في جنوب لبنان

اليونيفيل تحذّر من تصعيد ميداني "مقلق" بعد إطلاق دبابة إسرائيلية قذائف قرب قواتها في جنوب لبنان، معتبرة الحادثة انتهاكًا جسيمًا لقرار مجلس الأمن 1701، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان.

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إن دبابة إسرائيلية أطلقت، الإثنين، نيرانًا قرب مواقع تتمركز فيها قوات تابعة لها في جنوب لبنان، محذّرة من أن حوادث من هذا النوع باتت تتكرر "بشكل مقلق".

وأوضحت اليونيفيل، في بيان رسمي، أن قوات حفظ السلام رصدت تحرّك دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا" من موقع تابع لجيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية، قرب بلدة سردا، نحو عمق أكبر داخل لبنان.

وأشارت إلى أنها طلبت عبر قنوات الارتباط من الدبابات وقف أنشطتها. وأضافت أن إحدى الدبابات أطلقت لاحقًا ثلاث قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تُقدَّر بنحو 150 مترًا من قوات حفظ السلام، من دون تسجيل إصابات.

ولفتت إلى أنه أثناء تحرّك القوات للابتعاد حفاظًا على سلامتها، جرى تتبّعها بشكل متواصل بواسطة أشعة ليزر صادرة عن الدبابات.

وذكّرت اليونيفيل بأنها أفادت مرارًا خلال الأشهر الأخيرة بتعرّض مواقعها أو أفرادها لنيران إسرائيلية، وأعلنت قبل أقل من أسبوعين عن إصابة أحد جنودها بجروح طفيفة جراء هجوم إسرائيلي قرب أحد مواقعها في جنوب لبنان.

واعتبرت القوة الأممية أن "هجمات من هذا النوع على قوات حفظ سلام معرّفة بوضوح، وتؤدي مهامها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقرار"، محذّرة من خطورة تكرارها.

وتعمل اليونيفيل منذ عقود كقوة فاصلة بين إسرائيل ولبنان، وتنسّق حاليًا مع الجيش اللبناني في إطار دعم اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ عام بين إسرائيل وحزب الله، في وقت ما تزال فيه إسرائيل تحتفظ بقواتها في خمس نقاط داخل جنوب لبنان، رغم الاتفاق المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.