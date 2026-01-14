احتجاجات إيران: القضاء يسعى لمحاكمات سريعة واستمرار حجب الإنترنت لليوم السابع

قالت وكالة حقوقية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى في إيران بلغ 2550 شخصا جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.

تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، بإجراء محاكمات "سريعة" للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ"أعمال شغب"، على ما أورد التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال إجئي خلال زيارة لسجن يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال التظاهرات "إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة".

كما نقلت وكالات أنباء إيرانية عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون "علنية"، موضحا أنه أمضى خمس ساعات في أحد سجون طهران يراجع الحالات، في وقت حذرت منظمات حقوقية من أن الآلاف اعتُقلوا مبدية مخاوف من إصدار السلطات القضائية أحكام إعدام بصورة مكثفة.

ولا يزال حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في الثامن من كانون الثاني/يناير على خلفية التظاهرات والقمع الذي يقابلها، ساريا لليوم السابع على التوالي، على ما أفادت منظمة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت الأربعاء.

وقالت المنظمة إنه "فيما دخل قطع الإنترنت ساعته الـ132، تفيد التقارير الأولية عن آلاف الضحايا"، مؤكدة أن "حجم المجازر الحقيقي يخفيه انقطاع الاتصالات".

ومن جانبه، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتخاذ "إجراء قوي للغاية" إذا أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام أشخاص اعتقلوا في التظاهرات، مع تزايد الغضب الدولي بسبب حملة القمع التي قالت منظمة حقوقية إنها قد تكون تسببت بمقتل آلاف الأشخاص.

وقالت وكالة حقوقية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى في إيران بلغ 2550 شخصا جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.

جاء ذلك بحسب وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، في تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني.

وأفاد التقرير بأن بين القتلى ألفين و403 متظاهرين، من ضمنهم 12 شخصا دون سن 18 عاما، إضافة إلى 147 عنصرا من قوات الأمن.

وأشار إلى إصابة ألف و134 شخصا، واعتقال 18 ألفا و434 آخرين على خلفية الأحداث الجارية.

بدأت التظاهرات في 28 كانون الأول/ديسمبر من خلال إضراب تجار في طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية ثم توسّعت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للجمهورية الإسلامية، فيما لا تزال إيران تتعافى من تداعيات حرب مع إسرائيل استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو 2025، وضربات قاسية تعرّض لها عدد من حلفاء الجمهورية الإسلامية الإقليميين.