اقتراح أميركي لتحويل غرينلاند إلى الولاية 51

أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، أن الجزيرة "لا تريد أن تكون ملكًا للولايات المتحدة ولا أن تُحكم من قِبلها"، مؤكّدًا تمسك غرينلاند بالانتماء لمملكة الدنمارك وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

قدم عضو جمهوري في الكونغرس عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، مشروع قانون يهدف إلى ضم غرينلاند وجعلها الولاية الأميركية رقم 51، في خطوة تأتي بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب، هدد فيها بالاستيلاء على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع الدنمارك.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكد فاين أن التشريع سيسمح للرئيس باتخاذ أي خطوة ضرورية لضم غرينلاند أو الاستحواذ عليها.

كما يتطلب من إدارة ترامب تقديم تقرير للكونغرس يوضح التعديلات القانونية الفدرالية اللازمة لتمكين الجزيرة القطبية الشمالية من أن تصبح ولاية أميركية.

وأضاف أن غرينلاند تعد "أحد الأصول الحيوية للأمن القومي".

وكان ترامب قد أثار في الأيام الأخيرة مخاوف الدنمارك وغرينلاند بإعلانه أنه سيستولي على الجزيرة "بطريقة أو بأخرى"، مستندا إلى أهميتها الإستراتيجية والغنية بالمعادن الأرضية النادرة، محذرًا من استيلاء روسيا أو الصين عليها إذا لم تفعل الولايات المتحدة.

وردت السلطات المحلية برفض واضح، حيث أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، أن الجزيرة "لا تريد أن تكون ملكًا للولايات المتحدة ولا أن تُحكم من قِبلها"، مؤكّدًا تمسك غرينلاند بالانتماء لمملكة الدنمارك وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

كما شددت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، على أن الأمر يتعلق بمبادئ عدم تغيير الحدود بالقوة وعدم فرض سيطرة على شعوب أخرى، داعية إلى أن يكون التعاون أساس العلاقة مع واشنطن بدل محاولات التملّك.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الألماني أن "مستقبل غرينلاند تقرره غرينلاند والدنمارك"، مشددا على رفض أي تدخل خارجي في تحديد مصير الجزيرة.