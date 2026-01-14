قُتل برصاص جندي: الشرطة تمدّد اعتقال مشتبهيْن بقتل الشاب شريف حديد من دالية الكرمل

قالت الشرطة في بيان، إن "المحكمة مددت اليوم للمرة الثانية، توقيف مشتبهين (21 و25 عامًا)، من سكان الشمال، بشبهة ضلوعهما في جريمة إطلاق النار التي وقعت بتاريخ 8.1 على شارع 6، وأسفرت عن مقتل شاب (27 عامًا)".

أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال مشتبهيْن على خلفيّة مقتل الشاب شريف حديد من دالية الكرمل برصاص جندي، شرق حيفا، الخميس الماضي.

وأشارت الشرطة في البيان إلى أنها "كانت قد ألقت القبض على المشتبهين، وباشرت التحقيق معهما، حيث تقرر اليوم استجابة لطلب المحققين، إبقاءهما رهن التوقيف، حتى تاريخ 22.1.26، لاستكمال الإجراءات".

وقُتل الشاب شريف حديد، وهو في الثلاثينات من عمره، برصاص جندي إسرائيلي إثر جدال نشب بينهما في شارع 6، الخميس الماضي.

وفي التفاصيل، فإن الضحية تعرّض لإطلاق نار بينما كان يقود مركبته على شارع 6 قرب محور طرق "عين توت"، وقد نقل إلى الطاقم الطبي عند مفرق "الياغور" قرب حيفا، ثمّ إلى المشفى حيث أُقرّت وفاته، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بأن أحد جنوده والذي كان في إجازة، قد أطلق النار على الضحية، معلنا فتح تحقيق مشترك بين الشرطة العسكرية والشرطة في ملابسات الجريمة، بحسب ما جاء في بيان.

وفي سياق منفصل، سجلت جريمة قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، راح ضحيتها الشاب محمد حسين الترابين (35 عاما) أثناء اقتحام قرية ترابين الصانع بمنطقة النقب، وقبلها قتل الجيش الإسرائيلي أيوب الطوخي (22 عاما) من النقب أيضا بزعم محاولة تهريب على الحدود المصرية قبل أن تنفي التحقيقات لاحقا هذه المزاعم.

وبلغت حصيلة الضحايا برصاص الشرطة والجيش الإسرائيلي في المجتمع العربي خلال العام الماضي 2025، 13 مواطنا عربيا، بادعاء ضلوعهم في أحداث عنف أو حيازتهم وسائل قتالية، رغم عدم إثبات هذه الادعاءات في عدد من الجرائم.