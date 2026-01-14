مقتل شخصين في هجمات أوكرانية بمسيّرات على روسيا

في منطقة بيلغورود الحدودية، قُتلت امرأة وأُصيب رجل بجروح عندما أصابت مسيّرة أوكرانية مركبة، على ما ذكر حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق "تلغرام".

قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح جراء هجمات شنتها طائرات مسيّرة أوكرانية على مناطق حدودية روسية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

في مدينة روستوف-نا-دونو، تسبب هجوم بطائرة مسيّرة في اندلاع حريق في مبنى سكني، وعُثر على جثة رجل بين الأنقاض المتفحمة لإحدى الشقق، وفق ما ذكر حاكم المدينة يوري سليوسار عبر تطبيق "تلغرام".

تُعد منطقة روستوف مركزا عسكريا رئيسيا للهجوم الروسي المستمر منذ نحو أربع سنوات على أوكرانيا.

كما أُصيب أربعة أشخاص بينهم طفل يبلغ أربع سنوات بجروح في غارات جوية أخرى في منطقة روستوف تسببت باندلاع حرائق في مناطق صناعية عدة.

تتعرض المنطقة بانتظام لغارات جوية أوكرانية بالمسيّرات ردا على العمليات الروسية، وشهدت هذا الأسبوع انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي.

تشن روسيا بوتيرة كبيرة منذ بدء الحرب غارات ليلية مكثفة على أوكرانيا بمئات المسيّرات والصواريخ.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني الأربعاء، أن روسيا أطلقت 113 مسيّرة وثلاثة صواريخ باليستية على البلاد.

كما تطلق أوكرانيا عشرات المسيّرات على روسيا كل ليلة، مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت طاقة روسية.

وترى كييف أن قطع عائدات النفط الحيوية للكرملين والتي تُستخدم لتمويل الجيش، رد مشروع على الحملة العسكرية الروسية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ شباط/فبراير 2022.